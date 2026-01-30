Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a introdus o schimbare importantă în acest sezon! Despre ce este vorba

Simona Gherghe i-a luat pe toți prin suprindere atunci când a anunțat faptul că introduce o noutate în acest sezon Mireasa!

În ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Simona Gherghe a decis să introducă o noutate în acest sezon! Concurenții au făcut ochii mari și au fost extrem de curioși să afle despre ce este vorba, de fapt.

Se pare că jocurile din casa Mireasa se complică:

„Am ceva aici, dragilor! E momentul să introducem ceva nou în acest sezon. E momentul să introducem aceste cartonșase. Voi știți semnificația acestor cartonașe din fotbal. Când primești cartonaș galben se semnalează o eroare, dacă primești cartonaș roșu e mai rău! Practic, ești eliminat de pe teren. În casa Mireasa, în momentul în care va suna AdrenaLinia e posibil să activăm aceste cartonașe. Poate cineva are un date, sună AdrenaLinia, se dă cartonaș galben, se suspendă date-ul. Sau poate cineva are un avantaj, dar îl pierde dacă sună AdrenaLinia. O să vi se explice tot, cartonașele sunt deja lângă telefon. Să fiți atenți că de astăzi avem aceste cartonașe, care vor intra în joc odată cu voi. Să fiți atenți, aceste cartonașe pot să schimbe temporar echilibrul jocului și pot să testeze anumite legături din casă”, a dezvăluit Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

