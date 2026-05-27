Mireasa, sezon 13. Prima cerere în căsătorie! Giulia și Alexandru s-au logodit. Imagini superbe cu momentul lor

A avut loc prima cerere în căsătorie din sezonul 13 Mireasa. Alexandru și Giulia s-au logodit la petrecerea aniversară a lui Antonio Pican. Cei doi au ajuns la petrecere după ce tânăra a câștigat un task și nu s-ar fi așteptat să fie cerută în căsătorie în mijlocul mulțimii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 13:56 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 16:00
Giulia a fost extrem de emoționată la revenirea în casa Mireasa, după ce a primit inelul de logodnă de la iubitul ei și au avut parte de o noapte la hotel, fără camerele de filmat. Tânăra a plâns în hohote și a precizat că este nespus de fericită că a întâlnit un om care să-i ofere atât de multă înțelegere și iubire.

„Sunt cea mai fericită femeie de pe Pământ și îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut și că îmi oferă atâta iubire, respect înțelegere. Inelul așa mi l-am imaginat mereu”, a spus Giulia la Mireasa: Direct din culise.

Imagini de la logodna Giuliei și al lui Alexandru. Cum a reacționat tânăra când iubitul a cerut-o în căsătorie

În toiul petrecerii aniversare a lui Antonio Pican, Alexandru s-a așezat într-un genunchi și i-a făcut o delcarație emoționantă iubitei, cerând-o în căsătorie: „Să știi că te iubesc enorm și îmi doresc să fii mama copiilor mei. Vrei să fii soția mea?”, a spus Alex, iar Giulia a răspuns un mare DAAA.

„Niciodată nu m-am mai simțit atât de în viață, atât de iubită, respectată și îl iubesc enorm!” a spus Giulia în emisia live, iar mama ei a suant în direct să o felicite. „Vă doresc multă fericire în viață, să aveți încredere în Dumnezeu și în voi”, a spus doamna Carmen. Giulia a plâns în hohote: „Mami, sunt cea mai fericită de pe Pământul ăsta!”.

Giulia și Alexandru au avut parte și de prima lor noapte la hotel.

