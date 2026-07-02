Mireasa, sezon 13. Reacția mamei Giuliei după ce mama lui Alexandru s-a opus căsătoriei tinerilor. Ce i-a cerut fiicei

După ce mama lui Alexandru nu a vrut să discute cu Giului la telefon și fiului i-a precizat că nu e de acord cu căsătoria lor, mama fetei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Mama Giuliei a sunat și i-a transmis fiicei că îi este alături. Doamna Carmen a rugat-o pe fată să deschidă ochii, în contextul în care nu este bine primită de familia logodnicului: „Eu nu am dubii legate de iubirea voastră. Se vede clar cât de mult vă iubiți. Nu mai acoperi ceea ce simți! Nu te mai încăpățâna! Deschide ochii! Pasul ăsta îl puteți face și afară, după ce Alexandru va merge singur să discute cu familia lui. Nu și tu, pentru că eu nu doresc ca tu să fii încă o dată carne de tun”, i-a spus doamna Carmen Giuliei.

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Reacția mamei Giuliei după ce mama lui Alexandru s-a opus căsătoriei tinerilor. Ce i-a cerut fiicei. Ce a spus doamna Carmen despre acuzațiile doamnei Ionela

După ce doamna Carmen i-a cerut fiicei să deschidă ochii și să aștepte ca Alexandru să lămurească lucrurile cu familia lui, aceasta a vorbit și despre doamna Ionela. Înainte de dezvăluirile despre trecutul amoros al Giuliei cele două „cuscre” comunicau, iar acum nu își mai vorbesc.

„Doamna Ionela susține că eu am mințit-o. Probabil că dânsa voia să-i spun adevărul pe care nici eu nu-l știam. Am auzit și că am mințit-o foarte mult și tot felul de lucruri a spus despre mine. Se vede clar că între mine și doamna Ionela nu există nicio relație. Eu cu copiii nu am absolut nimic, dar cu doamna Ionela nu mai vorbesc până nu îmi cere scuze pentru tot ce a spus despre fiica mea și despre mine”, a spus doamna Carmen.

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