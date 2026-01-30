Mireasa, sezon 13. Roxana și Amalia s-au certat iar! Ce și-au reproșat concurentele, de față cu toți cei din platou

În ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Roxana și Amalia au avut parte din nou de un schimb acid de replici.

În ediția precedentă a show-ului matrimonial, camerele de filmat au surprins momentul în care Roxana și Amalia s-au certat, pornind de la un fapt cât se poate de banal: întocmirea listei de cumpărături. Se pare că acest conflict a continuat și în ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii. Descoperă ce reproșuri și-au făcut cele două concurente.

Roxana și Amalia s-au certat iar! Ce și-au reproșat concurentele, de față cu toți cei din platou, în ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut revedea imagini cu cearte de ieri dintre Roxana și Amalia. Tinerele care stăteau la masă cu doamna Cătălina pentru a întocmi lista de cumpărături. Fiindcă bugetul lor era unul destul de restrâns, aceasta a propus variante mai convenabile de alimente, însă Roxana nu a părut deloc mulțumită de variantele propuse și s-a enervat, iscându-se astfel un conflict semnificativ. Amalia și Roxana au ajuns să țipe una la cealaltă și nu au vrut deloc să cedeze, fiecare considerând că a avut dreptate.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Daniela. Ce a avut de zis concurenta despre doamna Melinda

În ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, discuția aprinsă a celor două a continuat și în platou, de față cu Simona Gherghe și cu ceilalți concurenți. Roxana a suferit și a plâns, lucru taxat de Amalia. Ulterior, Roxana i-a reproșat că s-a băgat în discuția ei cu doamna Cătălina, iar reacția Amaliei nu a întârziat să apară:

„Sunt mireasa săptămânii și e sarcina mea să mă bag”, a spus aceasta nervoasă.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.