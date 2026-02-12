Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Tatăl lui Alan a intervenit telefonic în direct. De ce s-a supărat domnul Sercăianu

Tatăl lui Alan a fost foarte supărat după ce doamna Cătălina a emis ipoteze referitoare la comportamentul energic al concurentului Mireasa. Domnul Sercăianu a intervenit telefonic în emisia live de pe 12 februarie.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 15:38 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 16:20

Doamna Cătălina l-a întrebat pe Alan dacă a consumat substanțe interzise în trecut, iar băiatul i-a spus vehement nu. Ulterior, susținătoarea a emis ipoteza că poate băiatul ar avea o afecțiune care nu-i permite să se concentreze.

Auzind că doamna Cătălina a spus despre Alan că poate ar avea o tulburare de atenție, tatăl băiatului s-a supărat.

Tatăl lui Alan a intervenit telefonic în direct. De ce s-a supărat domnul Sercăianu pe doamna Cătălina: „Am spus că are un comportament ciudat și nefiresc”

„Am fost supărat de verdictul doamnei Cătălina. Are un caracter mai puternic, mai vulcanic, pentru că așa a fost crescut. Alan este un băiat concentrat, energic. Eu ca părinte niciodată nu mi-am pus întrebarea de ce face treaba asta. S-a văzut pe Facebook Șoc un concurent de la MIreasa suferă de ADHD, doamna Cătălina nu trebuie să eticheteze concurenții după urechea dânsei, să pune ea un diagnostic. Copilul ăsta are niște principii de viață”, a spus tatăl lui Alan în direct la Mireasa.

„A fost o simplă discuție. Eu nu-mi permit să fac acuzații. Am simțit să-i pun o întrebare, dar nu că mi-aș permite eu să îl cataloghez. E un băiat energic și mi-am permis să vorbesc cu el. Am spus că are un comportament ciudat și nefiresc”, a răspuns doamna Cătălina.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

