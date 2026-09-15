Mireasa, sezon 14. Ce decizie a luat Anne-Mary după ce Radu s-a despărțit de ea: „Ești în greva foamei și a vorbitului?”

După despărțirea de Radu, Anne-Mary a decis să nu mai interacționeze cu nimeni. În emisia live de Mireasa de pe 15 septembrie, concurenta a spus că o să-și vadă de treaba ei.

Anne-Mary a fost rănită pentru că Radu a decis să se despartă de ea. Tânăra i-a numit falși pe toți colegii ei și a spus că nu mai vrea să interacționeze cu nimeni și nici să mai mănânce. De asemenea, Anne-Mary a spus că nu regretă nici măcar una dintre jigirile adresate Veronicăi.

În dialog cu Maria, Anne-Mary a spus că nu mai vrea să stea în emisiune și nici să mănânce.

Imaginile cu Anne-Mary au fost difuzate în emisia live de pe 15 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

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Ce decizie a luat Anne-Mary după ce Radu s-a despărțit de ea: „Ești în greva foamei?”. Tânăra s-a izolat de colegii de competiție: „Toți sunt falși!”

„Nu mai vreau! Pentru mine s-a încheiat! Și toate îi faceți jocul! Nu am din ce să-mi revin! Azi nu am mâncat nimic, mâine nu mănânc nimic! Nu mai mănânc nimic, nu mai vreau nimic, o să fac crize în fiecare zi și nu mai vreau să stau aici! Nu am motive să mai stau aici, oricum nu suport pe absolut nimeni, toată lumea e falsă, toată lumea joacă un rol, nu mai vreau. Și dacă nu mai vreau, nu mai vreau”, i-a Anne-Mary Mariei.

La testimoniale, Anne-Mary a spus că nu vrea să cunoască niciun alt băiat din casă în afară de Radu.

„Nu am avut absolut nicio problemă dacă fetele nu mai doresc să vorbească cu mine, este alegerea lor, fiecare a venit pentru el aici, nu m-ar deranja absolut deloc. Poate mi-ar face un bine. Mai departe, eu o să îmi văd de treaba mea, eu am spus de la bun început că dacă nu o să fie Radu, nu o să fie nimeni și îmi mențin părerea și nu îmi doresc să mai cunosc pe nimeni. Nu pot să mă pronunț momentan dacă ar intra un băiat pentru mine, pentru că nu pot să mă gândesc la așa ceva.

În live, Simona Gherghe a întrebat-o pe tânără cu ce o ajută să fie în greva foameni și a vorbitului, iar ea a răspuns: „Să nu mai fie conflicte”.

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