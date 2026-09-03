Mireasa, sezon 14. Ceartă uriașă în casa băieților! Alberto nu și-a mai putut stăpânii nervi și a dat cărțile pe față

În ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii s-a iscat o ceartă de zile mari în casa băieților! Alberto nu și-a mai putut stăpânii nervii.

Au ieșit scântei în casa Mireasa. Regatul iubirii și se pare că motivul tuturor nemulțumirilor este chiar Mircea. Alberto s-a enervat atât de tare încât nu și-a mai putut stăpân reacțiile și a răbufnit, iar camerele de flmat au surprins totul. Descoperă în rândurile de ma jos de la ce a pornit totul și ce a urmat, în ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii.

Ceartă uriașă în casa băieților! Alberto nu și-a mai putut stăpânii nervi și a dat cărțile pe față, în ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii

În ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii au fost prezentate imagini cu cearta de proporții care s-a iscat în casa băieților.

Încă de zilele trecute, Mircea a reușit să devină protagonistul unor discuții aprinse, pe motiv că nu este îndeajuns de dedicat treburilor casnice. Apoi, o replică a aprins un nou conflict. Faptul că Mircea a afirmat despre ceilalți băieți că sunt niște copii nu rămânea fără ecou.

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„Eșt un om mizerabil, tu după ce mănânci nu strângi, lași farfuria și ai plecat. Bei apă, lași paharul și ai plecat. Înainte aveam un prost: Stelain caare spăla toate vasele după toată lumea. Nu mi se pare ok că vii și să lași vasele aici, apoi spui că suntem copii, dar tu ești mai copil decât noi. Nu am nimic personal cu tine, te văd un om bun, dar când vii cu asemenea acuzații...Trebue să ne respectăm unul pe altul”, a spus nevos Alberto.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect. Nu uita să verifici programul TV ca să nu ratezi emisiunile tale preferate!

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.