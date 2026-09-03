Mireasa, sezon 14. Andrei Beleuț și Irina Oprea s-au despărțit deja! Ce s-a întâmplat între cei doi

Situație complet neașteptată în ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii! După nici trei zile, Andrei Beleuț și Irina Oprea s-au despărțit deja! Descoperă ce s-a întâmplat între cei doi

Ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii a început cu o veste complet neașteptată! Se pare că Andrei Beleuț și Irina Oprea s-au despărțit, deși inițial totul părea să meargă bine între ei. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat între cei doi concurenți.

Andrei Beleuț și Irina Oprea s-au despărțit deja! Ce s-a întâmplat între cei doi, în ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii

Pe 1 septembrie 2026, după numeroase tachinări, Andrei Beleuț și Irina Oprea au anunțat că formează un cuplu. Cei doi au fost la date, s-au simțit bine împreună și au decis să facă pasul cel mare, alen să sară etapa de cunoaștere.

În ediția precedentă, camerele de filmat i-au surprins în timp ce stau într-o ipostază apropiată, însă anumite tensiuni și-au făcut apariția. Andrei Beleuț a încercat să îi schimbe stare, dar se pare că totul a fost în zadar.

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„Nu mă asculți, de ce nu mă asculți?”, i-a reproșat tânăra.

„Cum nu te ascult”, a fost replica acestuia.

Deși Andrei este recunoscut ca fiind un băiat extrem de vorbăreț și sociabil în grup, Irina este deranjată că lucrurile se schimbă radical atunci când vine vorba de comunicarea dintre ei doi.

În ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii au fot difuzate imagini în caare am putut să o vedem pe Irina Oprea plângând și dezvăluind faptul că se simte extrem de agitată în preajma lui.

„E un băiat extraordinar, nu știu dacă am grăbit lucrurile”, a spus tânăra.

Andrei Beleuț nu a primit vestea foarte bine: „Nu mă așteptam la asta, dar până la urma urmei asta e situația”.

„Noi chiar aveam o poveste frumoasă, mai bine nu se mai întâmpla asta”, a mai mărturisit concurentul.

Ulterior, în Live, Irina Oprea a spus că a greșit și că ea consideră că s-au grăbit atunci când au format un cuplu: „Momentan vreau să dau un pas înapoi să mă liniștesc, mă simt eliberată acum”.

Un detaliu ce i-a luat prin surprindere pe fanii Mireasa a fost reacția avută de Lucian Popa, cu câteva ore înainte de această veste tristă:

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Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect. Nu uita să verifici programul TV ca să nu ratezi emisiunile tale preferate!

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.