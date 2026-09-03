Mireasa, sezon 14. Maria, confesiune extrem de dureroasă despre trecutul ei! Ce a avut curajul să recunoască

În ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, Maria Și-a deschis sufletul și a făcut o confesiune dureroasă despre trecutul său.

Ușile s-au deschis și concurenții au avut ocazia să interacționeze mai mult. Mara s-a putut bucura de momente de apropiere alături de Valentin și acesta a fost momentul în care a făcut o confesiune dureroasă despre ea și despre trecutul său.

Maria, confesiune extrem de dureroasă despre trecutul ei! Ce a avut curajul să recunoască, la Mireasa: Capriciile iubirii, ediția din 2 septembrie 2026

Concurenta a făcut declarații dureroase despre trecutul ei și despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul timpului. Maria și-a făcut curaj să recunoască faptul că nu are o relație foarte apropiată cu tatăl ei, iar acest lucru se datorează mai ales problemelor cu alcoolul pe care acesta le-a avut.

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Ce a urmat? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus.

Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.