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Mireasa, sezon 14. Maria, confesiune extrem de dureroasă despre trecutul ei! Ce a avut curajul să recunoască

În ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, Maria Și-a deschis sufletul și a făcut o confesiune dureroasă despre trecutul său.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 12:14 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 13:41
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Ușile s-au deschis și concurenții au avut ocazia să interacționeze mai mult. Mara s-a putut bucura de momente de apropiere alături de Valentin și acesta a fost momentul în care a făcut o confesiune dureroasă despre ea și despre trecutul său.

Maria, confesiune extrem de dureroasă despre trecutul ei! Ce a avut curajul să recunoască, la Mireasa: Capriciile iubirii, ediția din 2 septembrie 2026

Concurenta a făcut declarații dureroase despre trecutul ei și despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul timpului. Maria și-a făcut curaj să recunoască faptul că nu are o relație foarte apropiată cu tatăl ei, iar acest lucru se datorează mai ales problemelor cu alcoolul pe care acesta le-a avut.

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Ce a urmat? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus.

colj foto cu maria si valentin de la mireasa sezonul 14

Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

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