Mireasa, sezon 14. Anne-Mary a „explodat” de nervi și a avut replici dure la adresa altor concurente! De la ce a pornit totul

În ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Anne-Mary a „explodat” de nervi și a avut replici dure la adresa altor concurente, la scurt timp după ce a intrat într-o relație cu Radu.

Au ieșit scântei în ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14, adică la scurt timp după ce Anne-Mary și Radu s-au sărutat și au decis să formeze un cuplu. Concurenta s-a enervat atât de tare încât a „explodat” de nervi, având replici dure la adresa altor concurente. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Anne-Mary a „explodat” de nervi și a avut replici dure la adresa altor concurente, la Mireasa sezonul 14! De la ce a pornit totul

Vă reamintim faptul că Anne-Mary s-a sărutat cu Radu și și-a asumat relația cu el, însă acest lucru a adus lacrimi de durere pentru Evelina. Ulterior, tensiuniel au tins cote maxime în casa Mireasa cele întâmplate, motiv pentru care tânăra a simțit nevoia să se justifice în fața celorlalte concurente. Aceasta a explicat faptul că a fost pe deplin asumată în gesturile sale față de Radu și că a acționat exact așa cum a simțit pe moment.

„M-am pupat și eu cu unul, după ce nu am vorbit două săptămâni cu nimeni. Eu nu am venit aici să fac pe sfânta și pe inabordabila. Dacă îmi place de un băiat îl iau și acasă”, a zis concurenta.

„Am venit aici să mă cert toată ziua cu Veronica sau Andreea? Am venit să îmi găsesc un bărbat. Dacă vezi că se pun pe mine în Live să zici și tu ceva. Vai, Radu, nu acum, ce o să creadă lumea?! Ne pupăm peste șapte luni când o să ies aici. Hai fratele meu, mergem împreună și plecăm acasă! O să se vadă adevăratele bagaboante când o să fie noaptea la hotel (...). Sfintele casei! Mă refer la toate falsele și la toate bagaboantele din casa asta!

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.