Mireasa, sezon 14. Simona Gherghe a făcut un anunț important! Ce noutăți sunt: „Să dăm câteva indicii”

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 15 septembrie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț important!

Încă de la începutul emisiei live de Mireasa, Simona Gherghe a prmis un anunț important. Prezentatoarea a precizat că vor exista noutăți în emisiune!

Prezentatoarea a anunțat că în emisia de pe 16 septembrie intră două cincurente noi.

Simona Gherghe a făcut un anunț important la finalul emisiei live de Mireasa! Ce noutăți sunt: „Să dăm câteva indicii”

„Mâine intră două fete! Să dăm câteva indicii. O roșcată de 25 de ani care vorbește mai multe limbi străine, este la Master și cealaltă este șatenă, 26 de ani, a terminat Masterul”, a spus Simona Gherghe.

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Așadar, telespectatorii Mireasa vor cunoaște mâine noile concurente din sezonul 14!

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Simona Gherghe a făcut anunțul în emisia live de pe 15 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.