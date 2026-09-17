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Mireasa, sezon 14. Anne-Mary i-a cerut o a doua șansă lui Radu. În ce stadiu sunt cei doi: „V-ați împăcat?”

În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2026 au fost difuzate imagini cu Anne-Mary care a mers la Radu să-i ceară iertare pentru tot ce s-a întâmplat între ei. Tânăra i-a dat de înțeles că ar vrea împăcarea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 13:48 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 14:54
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Anne-Mary ar vrea să se împace cu Radu, simțind că s-a îndrăgostit cu adevărat de el. Tânăra a mers să-i ceară iertare și o șansă să-i arate și o altă latură a ei, însă Radu a precizat că nu își dorește să formeze din nou în cuplu, cel puțin deocamdată. Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

„Să știi că îmi pare foarte rău de situația în care s-a ajuns și între noi doi și cealaltă (n.r. scandalul cu Veronica). Știi și tu că țin le tine, știu că nu am arătat în modul în care îți doreai tu. Am zis să fac eu primul pas spre tine pentru că ești important pentru mine și pentru că îmi pasă”, i-a spus Anne-Mary fostului iubit.

Anne-Mary i-a cerut o a doua șansă lui Radu. În ce stadiu sunt cei doi în prezent: „V-ați împăcat?”

„Și mie îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. În special pentru despărțire, restul îți aparține. E prea devreme pentru mine. Nu vreau să ne împăcăm, sau ceva. Și eu sufăr, Anne! Amândoi suntem oameni”, a răspuns Radu.

„Nu vrei să-mi dai șansa să-ți arăt că pot să fiu și altfel? Mie mi-a fost foarte frică să te pierd”, a mai spus Anne.

„Poate în viitor (n.r. îi va da a doua șansă). Ai avut și o atitudine foarte nasoală. Dar tu atragi chestiile astea. Eu nu aș fi plecat, n-am vrut să am o discuție cu tine, să ne certăm sau ceva”, a răspuns Radu.

După discuție, cei doi s-au îmbrățișat, iar Simona Gherghe i-a întrebat dacă s-au împăcat.

În emisia live de Mireasa de, cei doi au spus că nu s-au împăcat în calitate de cuplu, ci de colegi. Totuși, Radu a lăsat o portiță deschisă pentru viitor.

„Ne-am împăcat în calitate de colegi. Vorbim. Depinde de amândoi, de cum vom continua”, a spus Anne în live.

„M-a surprins, nu mă așteptam să vină să-i spună că-i pare rău. Mă bucur că am avut discuția”, a mai spus Radu.

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Anne-Mary si radu

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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