Mireasa, sezon 14. Mama Veronicăi a intrat în direct prin telefon. Ce a avut de spus după toate tensiunile din casă

Anne-Mary și Maria au continuat să discute despre Veronica și să aducă jigniri la adresa acesteia. Atmosfera tensionată cu care a început emisia live de Mireasa de pe 16 septembrie a fost schimbată de intervenția telefonică a mamei Veronicăi.

Anne-Mary a continuat să-și exprime dezaporbarea față de interacțiunea dintre Radu și Veronica. Tânăra i-a adus din nou jigniri Veronicăi de nereprodus la televizor. După un material tensionat, mama Veronicăi a intervenit telefonic.

Motivul intervenției telefonice a doamnei Silvia nu a fost legat de conflicte, ci de un motiv de sărbătoare: Veronica a împlinit 33 de ani!

Mama Veronicăi, mesaj surprinzător după ce fiica sa a fost jignită. Ce a avut de spus doamna Silvia, în direct la Mireasa

Mama Veronicăi și-a felicitat fiica pentru împlinirea celor 33 de ani!

„Veronica, noi toți te iubim. Ești ca un trandafir. În fața celor care te atacă, tu doar îți arăți acele. Fiecare fată este o floare și fiecare arată ce are în sufletul ei. Dar tu ești doar dragoste. Noi te iubim, toată Moldova te iubește. Respect pentru Beleuț care o înțelege pe Veronica”, a spus doamna Silvia în direct la Mireasa!