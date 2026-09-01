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Mireasa, sezon 14. Beleuț și Irina s-au sărutat și au format un cuplu! Ce reacție a avut Mircea, „rivalul” concurentului

Surpriză de proporții în ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa! Andrei Beleuț și Irina Oprea au format un cuplu și camerele au surprins ce reacție a avut Mircea, rivalul concurentului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 14:20 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 16:02
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Irina Oprea și Andrei Beleuț au avut parte de un date romantic și lucrurile au mers atât de bine încât cei doi s-au sărutat și sunt, în mod oficial, într-o relație. Descoperă cum a reacționat Mircea atunci când a văzut totul, în ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Beleuț și Irina s-au sărutat și au format un cuplu! Ce reacție a avut Mircea, „rivalul” concurentului de la Mireasa sezonul 14

Surpriză de proporții în casa Mireasa. Regatul inimii! Al treilea cuplu al sezonului s-a format și acesta este format din Irina Oprea și Andrei Beleuț.

După o perioadă de tatonări, discuții intense și chimie tot mai vizibilă, cei doi concurenți au avut parte de un date romantic chiar în curtea casei, organizat special pentru a se cunoaște mai bine. La final, cei doi s-au sărutat și, așa cum era de așteptat, Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu, iar aceștia au confirmat.

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În timp ce erau difuzate imaginile de la întâlnire, Mircea s-a uitat atent și, când s-a făcut anunțul oficial, acesta a dat dovadă de fairplay și a aplaudat.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

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