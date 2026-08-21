Mireasa, sezon 14. Ce note au primit de la fete Mircea, Ionuț și Stelian. Cine a dat un 10

Fetele au dat note pentru Mircea, Ionuț și Stelian, la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 20 august 2026.

După ce i-au cunoscut pe Mircea, Ionuț și Stelian, fetele au oferit note, potrivit tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Ce note au primit de la fete Mircea, Ionuț și Stelian

Mircea a primit note pentru compatibilitate din partea fetelor. Media a fost de 5,95. Chiar dacă Maria a fost foarte entuziasmată când l-a văzut pe Mirecea și a spus că este genul ei de bărbat din punct de vedere fizic, tânăra a spus că nu rezonează din punctul de vedere al gândirii și temperamentului. Ea se consideră o persoană „zvăpăiată” și a concluzionat că Mircea este prea calm pentru ea.

Rebeca nu a vrut să acorde o notă inițial, însă în cele din urmă a dat nota 4.

Amira - 7,50

Evelina - 6

Irina - 8

Maria - 7

Andreea - 6

Claudia - 4

Anne -Mary - 6

Paula - 3

Veronica - 8

Ionuț a primit note destul de bune de la fete și a obținut media 6,45.

Claudia - 8

Irina - 8

Evelina - 7

Amira - 5

Andreea - 6

Anne-Mary - 6

Paula - 4,5

Veronica - 9

Rebeca - 5

Stelian a primit media 4,85. Chiar dacă nu a avut o medie de trecere, nota care a contat a fost de la fata care i-a atras cel mai mult atenția și cu care a interacționat. Mai mult, Stelian a spus că deja s-a îndrăgosit de Andreea. Și doamna Elena, mama lui Stelian, a plăcut-o din prima pe Andreea și consideră că se potrivește cu fiul său. Andreea i-a dat nota 10 lui Stelian.

Paula - 3,5

Amira - 8

Evelina - 5

Irina - 4

Claudia - 6

Anne-Mary - 1

Maria - 2

Veronica - 7

Rebeca - 2

Andreea - 10