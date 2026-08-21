Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 14. Ce note au primit de la fete Mircea, Ionuț și Stelian. Cine a dat un 10

Mireasa, sezon 14. Ce note au primit de la fete Mircea, Ionuț și Stelian. Cine a dat un 10

Fetele au dat note pentru Mircea, Ionuț și Stelian, la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 20 august 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 21 August 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 21 August 2026, 12:10
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După ce i-au cunoscut pe Mircea, Ionuț și Stelian, fetele au oferit note, potrivit tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Ce note au primit de la fete Mircea, Ionuț și Stelian

Mircea a primit note pentru compatibilitate din partea fetelor. Media a fost de 5,95. Chiar dacă Maria a fost foarte entuziasmată când l-a văzut pe Mirecea și a spus că este genul ei de bărbat din punct de vedere fizic, tânăra a spus că nu rezonează din punctul de vedere al gândirii și temperamentului. Ea se consideră o persoană „zvăpăiată” și a concluzionat că Mircea este prea calm pentru ea.

Rebeca nu a vrut să acorde o notă inițial, însă în cele din urmă a dat nota 4.

Amira - 7,50

Evelina - 6

Irina - 8

Maria - 7

Andreea - 6

Claudia - 4

Anne -Mary - 6

Paula - 3

Veronica - 8

Ionuț a primit note destul de bune de la fete și a obținut media 6,45.

Claudia - 8

Irina - 8

Evelina - 7

Amira - 5

Andreea - 6

Anne-Mary - 6

Paula - 4,5

Veronica - 9

Rebeca - 5

Stelian a primit media 4,85. Chiar dacă nu a avut o medie de trecere, nota care a contat a fost de la fata care i-a atras cel mai mult atenția și cu care a interacționat. Mai mult, Stelian a spus că deja s-a îndrăgosit de Andreea. Și doamna Elena, mama lui Stelian, a plăcut-o din prima pe Andreea și consideră că se potrivește cu fiul său. Andreea i-a dat nota 10 lui Stelian.

Paula - 3,5

Amira - 8

Evelina - 5

Irina - 4

Claudia - 6

Anne-Mary - 1

Maria - 2

Veronica - 7

Rebeca - 2

Colaj cu concurenții Mireasa

Andreea - 10

Mihai din sezonul 13 Mireasa s-a împăcat cu fosta iubită după despărțirea de Daniela. Cum au apărut cei doi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Ce studii a făcut, puţini români ştiu: „Ea e patroana” Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Ce studii a făcut, puţini români ştiu: &#8222;Ea e patroana&#8221;
Observatornews.ro Rezultatul autopsiei în cazul medicului rezident care s-a sinucis la un spital din Bucureşti Rezultatul autopsiei în cazul medicului rezident care s-a sinucis la un spital din Bucureşti
Antena 3 Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit GALERIE FOTO Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit GALERIE FOTO
Comentarii


Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Mihai din sezonul 13 Mireasa s-a împăcat cu fosta iubită după despărțirea de Daniela. Cum au apărut cei doi
Mihai din sezonul 13 Mireasa s-a împăcat cu fosta iubită după despărțirea de Daniela. Cum au apărut cei doi
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 14. Cine este Stelian Cîrciu. Vine din Târgu Jiu și se simte pregătit să se însoare
Mireasa, sezon 14. Cine este Stelian Cîrciu. Vine din Târgu Jiu și se simte pregătit să se însoare
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x