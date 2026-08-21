Mireasa, sezon 14. Ce note au primit de la fete Mircea, Ionuț și Stelian. Cine a dat un 10

După ce i-au cunoscut pe Mircea, Ionuț și Stelian, fetele au oferit note, potrivit tradiției de la Mireasa, Capriciile Iubirii.
Ce note au primit de la fete Mircea, Ionuț și Stelian
Mircea a primit note pentru compatibilitate din partea fetelor. Media a fost de 5,95. Chiar dacă Maria a fost foarte entuziasmată când l-a văzut pe Mirecea și a spus că este genul ei de bărbat din punct de vedere fizic, tânăra a spus că nu rezonează din punctul de vedere al gândirii și temperamentului. Ea se consideră o persoană „zvăpăiată” și a concluzionat că Mircea este prea calm pentru ea.
Rebeca nu a vrut să acorde o notă inițial, însă în cele din urmă a dat nota 4.
Amira - 7,50
Evelina - 6
Irina - 8
Maria - 7
Andreea - 6
Claudia - 4
Anne -Mary - 6
Paula - 3
Veronica - 8
Ionuț a primit note destul de bune de la fete și a obținut media 6,45.
Claudia - 8
Irina - 8
Evelina - 7
Amira - 5
Andreea - 6
Anne-Mary - 6
Paula - 4,5
Veronica - 9
Rebeca - 5
Stelian a primit media 4,85. Chiar dacă nu a avut o medie de trecere, nota care a contat a fost de la fata care i-a atras cel mai mult atenția și cu care a interacționat. Mai mult, Stelian a spus că deja s-a îndrăgosit de Andreea. Și doamna Elena, mama lui Stelian, a plăcut-o din prima pe Andreea și consideră că se potrivește cu fiul său. Andreea i-a dat nota 10 lui Stelian.
Paula - 3,5
Amira - 8
Evelina - 5
Irina - 4
Claudia - 6
Anne-Mary - 1
Maria - 2
Veronica - 7
Rebeca - 2
Andreea - 10Mihai din sezonul 13 Mireasa s-a împăcat cu fosta iubită după despărțirea de Daniela. Cum au apărut cei doi...