Mireasa, sezon 14. Cine este Adrian Bălașa. Concurentul are o relație foarte bună cu mama lui

Telespectatorii Mireasa au putut vedea în emdia live de pe 18 august cartea de vizită a lui Adrian Bălașa.

Adrian Bălașa are 25 de ani, s-a născut în Drăgășani, însă locuiește în București. Adrian Bălașa a studiat la Facultatea de Sport din București, a făcut sport de mic, iar în prezent antrenează copii la atletism. În copilărie a fost zăpăcit, a avut anturaje proaste în trecut, dar a ales drumul cel bun în cele din urmă.

S-a considerat băiatul lui mami și în continuare este foarte apropiat de mama lui, însă a ținut să le precizeze fetelor faptul că mama lui nu îi controlează viața.

Cine este Adrian Bălașa din sezonul 14 Mireasa. Concurentul are o relație foarte bună cu mama lui, dar a ținut să facă o precizare în fața fetelor

A avut o relație de 5 ani, s-a mutat cu fosta iubită din prima zi. „Am simțit ce înseamnă iubirea, a fost cea mai importantă relație din viața mea.

„Îmi doresc să am o relație serioasă și un copil. Consider că sunt pregătit de acest pas, deoarece lucrez cu copiii și am lipici la el. Vreau să găsesc o fată care să mă miște la suflet. O fată frumoasă, sociabilă, nebună ca mine, să fie înaltă, brunetă, să aibă o relație bună cu părinții mei. Eu nu sunt genul să impun femeii cum să se comporte, îmi place să fie totul natural, să vină de la sine și să nu ne mințim. M-ar deranja foarte tare dacă viitoarea mea parteneră a fost căsătorită sau are copil. Nu aș accepta să fie de altă etnie sau de altă naționalitate, fiindcă ar deranja-o pe mama. Regina din Regatul iubirii o voi cuceri prin iubire, sinceritate și modestie”, a spus Adrian.

Tânărul le-a precizat fetelor că este mămos, însă mama lui nu-i controlează viața și că de când era mic îi spunea că dacă el e bine, este și ea bine.

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Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.