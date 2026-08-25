Mireasa, sezon 14. Cine este Andreea Popescu. Tânăra are o poveste tristă de viață: „În copilărie nu aveam curent”

În emisia live de Mireasa de pe 25 august concurenții au aflat povestea de viață a Andreei Popescu.

Andreea Popescu a venit din Râmnicu Vâlcea la Mireasa și speră să își construiască o familie. Tânăra, în vârstă de 21 de ani, care lucrează în HoReCa, vrea un om comunicativ, care să îi fie alături la bine și la greu.

Andreea și-a spus povestea de viață, amintindu-și greutățile prin care a trecut. Concurenta Mireasa a avut o copilărie plină de lipsuri atât materiale cât și emoționale.

Cine este Andreea Popescu din sezonul 14 Mireasa. Tânăra are o poveste tristă de viață: „Tot timpul s-a simțit lipsa materială”

Tânăra a povestit că a fost un copil fără niciun prieten, care nu avea curent acasă și care se străduia să-și facă temele până la apusul soarelui.

În copilărie a stat cu părinții ei până la 14 ani, apoi s-a mutat la bunici, care, spune ea, nu au acceptat-o din cauza disprețului pe care bunicul îl avea față de tatăl ei.

„Relația cu părinții mei nu a fost o relație normală, nu am fost răsfățată niciodată. Am avut nevoie de afecțiune și iubire, chiar dacă nevoile materiale erau mari, mă mulțumeam și cu bunătate și iubire. Nu s-a întâmplat niciodată să-mi spună un bravo, sau să-mi fie alături. Sora mea care are acum 40 de ani are același caracter ca mama”, a povestit Andreea.

La locul de muncă, unde lucrează ca ospătar. Andreea a cunoscut o femeie care i-a devenit ca o mamă adoptivă, oferindu-i sfaturile și iubirea de care ducea lipsă.

Andreea se descrie ca fiind un om comunicativ. Îi place să călătorească, să cânte.

A avut o singură relație serioasă în urmă cu 2 ani și jumătate. „Nu și-a arătat adevărata față până când eu am decis să fiu mai autoritară și atunci am fost înșelată. A durat 2 ani relația și am învățat foarte multe

Își dorește un partener care să nu semene cu tatăl ei: „Nu vreau să fie narcisist. M-ar deranja trădarea și minciuna”, a spus Andreea.

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