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Mireasa, sezon 14. Cine este Maria Pară. A trăit o dramă desprinsă parcă din filme în fosta relație

Maria Pară este concurentă în sezonul 14 Mireasa. Cartea de vizită a tinerei de 23 de ani a fost difuzată în emisia live de pe 25 august 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 14:34 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 15:11
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Maria Pară are 23 de ani, locuiește în Craiova, unde lucrează la un call center. Concurenta se descrie ca fiind sociabilă și bună la suflet. Îi place foarte mult machiajul, a făcut un curs de make-up, îi plac serialele și mâncarea. Are un tatuaj cu inițiala fostului iubit. „Mama este de etnie rromă și îmi zice că nu vrea să moară până nu mă vede îmbrăcată în mireasă”, a spus Maria.

Cine este Maria Pară din sezonul 14 Mireasa. A trăit o dramă desprinsă parcă din filme în fosta relație

Maria a povestit că a rămas însărcinată cu fostul iubit, în timp ce el mai avea o iubită care a rămas și ea însărcinată. Tânăra a reununțat la sarcină, iar fostul iubit are acum o fetiță cu cealaltă iubită.

„Am aflat după 8 luni de relație că el mai avea o relație cu altă femeie. El stătea cu mine în casă. Din dragoste, din iubire, din prostie, am mai stat un an lângă el. Am crezut că va renunța la cealaltă”, a spus Maria.

De la viitorul partener își dorește să fie în primul rând un prieten foarte bun pentru ea.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Maria, mărturisiri șocante despre fostul ei iubit. Avea două relații în paralel: „Ambele am rămas însărcinate”

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

colaj cu Maria Pară
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Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

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