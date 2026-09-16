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Mireasa, sezon 14. Cine este Andreea Vasile. Noua concurentă este profesoară de geografie

Andreea Vasile este noua concurentă a sezonului 14 Mireasa. Tânăra vine din Craiova și este profesoară de geografie. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 15:34 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 16:48
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Andreea are 26 de ani și se descrie ca fiind o persoană veselă, realistă, care se bucură de viață, recunoscătoare pentru tot ce are și empatică. „Încă din copilărie am fost prințesa familiei și încă sunt”, a spus Andreea.

Tânăra mai are o soră cu 8 ani mai mare decât ea.

Cine este Andreea Vasile, noua concurentă din sezonul 14 Mireasa

Într-o relație, Andreea este grijulie. Motivul despărțirii din ultima relație a fost infidelitatea lui. Și-ar dori un partener calm, atent la nevoile ei. I-ar plăcea să regăsească în viitorul ei partener un prieten foarte bun. În alegerea partenerului nu ar conta nici religia și nici naționalitatea, dar ar prefera un român ortodox.

Noua concurentă din sezonul 14 Mireasa a spus că nu a mai avut o relație serioasă de 4 ani.

Andreea a spus că în casa Mireasa există 2 băieți pe care vrea să-l cunoască: unul foarte calm, mereu cu vorbele la el și celălalt cu atitudine de lider.

Tânăra își dorește o familie numeroasă, cu cel puțin 2 copii și un animal de companie.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Mama Veronicăi a intrat în direct prin telefon. Ce a avut de spus după toate tensiunile din casă

colaj cu Andreea

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 14. Mama Veronicăi a intrat în direct prin telefon. Ce a avut de spus după toate tensiunile din casă... Mireasa, sezon 14. A doua nouă concurentă a transmis un mesaj pentru un băiat din casă: „Intru în curând să te cunosc!”...
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