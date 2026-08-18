Mireasa, sezon 14. Cine este Radu Vaipan. Povestea de viață a concurentului le-a impresionat pe fete

În emisia live de Mireasa de pe 18 august 2026, telespectatorii au avut ocazia să-l cunoască pe Radu Vaipan. Povestea lui de viață le-a impresionat pe fete.

Radu este concurent la Mireasa: Regatul Inimii, are 26 de ani, 1,90 m, e zodia Taur și vine din Timișoara. A făcut înot de performanță timp de 15 ani. Este instructor de înot și salvamar. În 2018 a fost vicecampion balcanic. Se descrie ca fiind perseverent, ambițios și speră că este și simpatic.

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Cine este Radu Vaipan. Povestea de viață a concurentului le-a impresionat pe fete. A făcut înot de performanță și a împărtășit amintiri triste din copilărie

Radu are un frate mai mic. În copilărie a avut parte de abuz verbal în familie. Nu a primit felicitări de la părinți și nu a auzit niciodată „Te iubesc!”.

„Nu am văzut niciodată o discuție constructivă la noi acasă. Când ți se repetă că nu ești destul de bun, că ești bun și nu o să ajungi nimic… Mama îmi reproșa și că mi-a făcut mâncare, preferam să mănânc la cantină. Veneam rupt de foame de la antrenament și ea îmi spunea că îmi trebuie mâncarea făcută de ea. Am avut foarte mult de lucru cu partea emoțională după ce am terminat-o cu sportul. Am avut și o relație toxică de 2 ani: certuri, gelozii. După un an jumate am zis că vreau să încheiem, ea nu a vrut și am început să o înșel. După ce s-a terminat relația am mers la psiholog”, a spus Radu.

Tânărul își dorește o relație plină de viață, cu o parteneră care să fie și distractivă, dar și cu capul pe umeri. Pentru că el consideră că arată bine, își dorește o persoană pe măsură alături.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.