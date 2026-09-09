Mireasa, sezon 14. Cu ce fată a petrecut timp Alberto, după separarea de Claudia: „N-am mai văzut-o așa de fericită până acum”

La scurt timp de la oprirea cunoașterii cu Claudia, Alberto a petrecut timp în compania Paulei. Chiar dacă au spus că se înțeleg bine, cei doi au precizat că nu-și doresc să fie decât prieteni.

Alberto a dansat la petrecere cu Paula și chiar a sărutat-o pe gât, așa cum ea i-a amintit lui. Cei doi au continuat să petreacă timp împreună, însă au precizat că-și doresc să fie doar prieteni.

„Nu sunt agresiv, să știi. Dacă mama Claudiei a spus că sunt agresiv, mă gândesc că și alte fete cred asta. Ești chiar de treabă, prima dată am crezut că ești mai mare de vârstă, că ai 27 de ani”, i-a spus Alberto Paulei.

Cei doi au stabilit că vor să petreacă mai mult timp împreună, pentru că sunt pe același vibe.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 9 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Citește și: Mireasa, sezon 14. O mamă a intervenit în direct prin telefon, după ce fiul ei a fost jignit de una dintre fete

Cu ce fată a petrecut timp Alberto, la scurt timp după separarea de Claudia: „N-am mai văzut-o așa de fericită până acum”

„Ne înțelegem foarte bine. La petrecere o să ne distrăm cum am făcut și data trecută. Deocamdată nu a intrat nicio fată”, a spus Alberto.

„Am rămas la concluzia că rămânem prieteni. Știu că nu suntem de asta aici.

În ciuda declarațiilor celor doi, Veronica a simțit să intervină și să spună că nu a mai văzut-o pe Paula așa fericită cum a fost în compania lui Alberto: „Pe Paula am văzut-o mereu tristă. Și asta a fost unica seară în care îi sclipeau ochii. Am văzut-o pe Paula foarte fericită”, a spus Veronica.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Imaginile cu Irina pe care Beleuț le-a privit „stupefiat”. Ce a avut el de spus în live