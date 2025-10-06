Mireasa, sezon 3. Cosmina și Alin s-au căsătorit religios, la 3 ani de la cununia civilă. Cum au arătat mirii. Imagini de la nuntă

Cosmina și Alin, tinerii care s-au cunoscut la finalul sezonului 3 Mireasa și și-au continuat povestea de iubire afară, au făcut cununia religioasă și petrecerea de nuntă.

Povestea lor de dragoste a început în casa show-ului matrimonial, unde au trecut prin clipe de neuitat. Relația celor doi a devenit din ce în ce mai puternică odată cu ieșirea din competiție. S-au căsătorit civil în vara anului 2022, iar în luna octombrie a anului 2025, Cosmina și Alin au făcut nunta. Cosmina a strălucit în rochia albă de mireasă, cu un corset care i-a complimentat silueta. La biserică, mireasa a purtat un voal lung, la care a renunțat la petrecere, pentru a nu o încurca la dans. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos. Alin a fost foarte elegant în costumul său alb. Zâmbetele mirilor le-au fost cele mai de preț accesorii. La eveniment au participat și foștii lor colegi de competiție: Izabela și Blaze. De asemenea, Cosmina și Alin au fost înconjurați de toți cei dragi: familie și prieteni.

Citește și: Mireasa, sezon 3. Cosmina, soția lui Alin, imagine emoționantă cu Simona Gherghe: „Când văd poza asta îmi vine să plâng!”

Alin și Cosmina din sezonul 3 Mireasa s-au căsătorit. Imagini de la nuntă

Jador a cântat la nunta Cosminei și a lui Alin și a ținut să transmită un mesaj pe rețelele sociale, precizând că a fost un eveniment pe cinste.

Articolul continuă după reclamă

„S-a răcorit puțin afară, dar sufletul mi-a rămas cald după nunta din Timișoara Părea o nuntă obișnuită, dar am înțeles repede de ce m-au ales — pentru că eu cânt despre dragoste și viață frumoasă. Am cântat, am dansat și ne-am distrat împreună. Oameni geniali, cu inimă mare. Mulțumesc din suflet pentru invitație! Să aveți o viață plină de iubire și mulți copii!”, le-a transmis Jador mirilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre Alin și Cosmina

Alin și Cosmina s-au plăcut din prima clipă, însă ambii au menționat că vor să fie doar prieteni.

La acel moment, fiul doamnei Daniela forma un cuplu cu Adelina și, în ciuda faptului că frumoasa Cosmina era evident atrasă de el, a încercat să stea departe. Nu a reușit pentru mult timp și, odată cu revenirea Adelinei în casă, relația lor a devenit și mai apropiată.

Dezamăgit de relația tensionată cu bruneta, Alin s-a refugiat, ușor-ușor, în brațele Cosminei.

La scurt timp după ce Adelina a părăsit, din nou, casa Mireasa, concurentul de la Mireasa sezon 3 a decis că relația lor nu-l împlinește. Astfel, a luat decizia să se despartă prin intermediul unui apel telefonic, la care fata nu a răspuns.

Pentru a duce la final situația, a luat hotărârea să-i transmită un mesaj prin cadrul televizorului. La câteva zile distanță, el oficializa relația cu Cosmina, după ce o săruta în direct. Cei doi s-au căsătorit în afara casei Mireasa.