Mireasa, sezon 6. Roxana Tobă a devenit recent mama unui băiețel. Imagini cu bebelușul fostei concurente

Roxana Tobă, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa, a devenit mamă de curând. 

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 13:16 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 13:37
Roxana Tobă a devenit recent mamă

Roxana Tobă din sezonul 6 Mireasa a devenit mama unui băiețel la finalul lunii august 2025. Fosta soție a lui Paul anunțase în urmă cu câteva luni că se va naște „copia” ei, iar acum își ține fericită bebelușul în brațe.

Roxana Tobă a publicat pe contul ei de TikTok imagini cu bebelușul său, alături de un mesaj emoționant prin care și-a descris fericirea care a venit după momente grele de suferință.

Roxana Tobă din sezonul 6 Mireasa a devenit mamă de curând

„Oricât de greu a fost să te aduc pe lume, nu a contat pentru că aș trece și prin foc pentru tine, minunea mea! Nu contează cât de greu îți e, rabdă, îndură, finalul aduce soare. Dacă în viață n-am fost fericită, acum în sfârșit a venit și sensul fericirii mele. Iar bărbatul potrivit mereu va fi lângă tine atunci când e cel mai greu pentru tine, îți va întinde mîna și nu îți va da drumul”, a transmis Roxana Tobă pe Instagram.

Roxana pare că și-a găsit din nou liniștea, după ce a avut parte de o despărțire cu scandal și acuzații de infidelitate. Fostul concurent din sezonul 6 a spus că Roxana l-a înșelat, însă aceasta a negat acuzațiile. Roxana și Paul s-au cununat în Finala Mireasa sezon 6. În afara casei cei doi au avut parte de o despărțire, apoi de o împăcare și apoi o nouă separare cu scandal.

Paul și Roxana au format primul cuplu din casa Mireasa. Cei doi au avut parte de certuri și împăcări până să ajungă în punctul de a se căsători. Primul lor sărut a avut loc la petrecerea de pe 10 septembrie 2022, însă dansul tânărului cu o altă concurentă, Denisa, a supărat-o pe Roxana. După party, în emisia live de Mireasa, băiatul a declarat că sunt un cuplu, în timp ce Roxana a spus că nu sunt împreună.

Deși relația lor a început cu stângul, cei doi au avut parte de noi apropieri, iar pe 16 septembrie 2022 Roxana și Paul s-au declarat un cuplu în emisia live de Mireasa.

Obstacolele nu s-au oprit în relația lor. Prietena Roxanei, Adina, a avut parte de conflicte cu iubitul acesteia, considerând că cei doi nu se potrivesc. În cele din urmă, Adina și-a schimbat complet părerea în legătură cu Paul și i-a susținut pe cei doi în competiție.

Roxana a avut dubii în privința sentimentelor lui Paul, iar în prima cursă de eliminare în care s-a aflat, tânăra a spus că și-ar dori să părăsească emisiunea și să-și aștepte iubitul afară, fapt care l-a supărat pe Paul. Discuțiile dintre Roxana și Adina atât despre el cât și despre bunica Ecaterina l-au iritat pe Paul, care a decis să pună punct relației în emisia live de pe 22 septembrie 2022.

„Fie că pleacă, fie că nu, nu cred că o să mai fie ceva între noi. Mai ales după ce a vorbit cu Adina. Nu mi se pare normal să vrea să plece, să mă testeze. Nu mă despart în direct, în reluare. Nu mi se pare normal tot ce face. Vrea marea cu sarea, dar tot vrea să plece.”, spunea Paul atunci.

După acest episod Roxana și Paul au avut parte de tensiuni orgoliul și-a spus cuvântul, însă în cele din urmă atracția și sentimentele au triumfat pentru că s-au împăcat.

În Finala sezonului 6 Mireasa cei doi s-au cununat civil, însă în cele din urmă au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate, iar acum Roxana și-a refăcut viața și a devenit mamă.

