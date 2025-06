Mireasa, sezon 7. Zain s-a căsătorit cu Iulia, aleasa inimii lui. Imagini de la nunta fostului concurent

Zain din sezonul 7 Mireasa s-a căsătorit cu Iulia, tânăra de care s-a îndrăgosit la scurt timp după ieșirea lui din emisiune. Cei doi tineri au spus „DA” pentru o viață împreună.

Hatice a fost cea care a publicat primele imagini de la eveniment, numărându-se printre nuntași. Hatice a purtat o rochiță argintie și le-a fost alături lui Zain și Iuliei în una dintre cele mai importante zile din viața lor. În dreptul unor imagini realizate în timpul dansului mirilor, Hatice le-a făcut o urare frumoasă acestora: „Vă iubesc! Casă de piatră!”.

Zain din sezonul 7 Mireasa și Iulia s-au căsătorit. Imaginile de la eveniment surprinse de Hatice

Zain și Iulia s-au căsătorit pe data de 11 iulie 2025. Cei doi miri au radiat de fericire în ziua în care au decis să-și unească destinele.

Chiar dacă nu au avut o coregrafie la dansul mirilor și doar s-au lăsat purtați de muzică, Iulia și Zain au emanat iubire și fericire în timp ce erau admirați de toți nuntașii. Fostul concurent al sezonului 7 Mireasa a fost un mire foarte mândru.

Femeia care l-a cucerit pe Zain este solistă și cântă muzică de petrecere la evenimente. Cei doi și-au asumat public relația la începutul anului 2024.

Cum a fost parcursul lui Zain în sezonul 7 Mireasa

Parcursul lui Zain în casa Mireasa a fost unul interesant. Zain a avut o relație eșuată cu Giulia, iar apoi a părăsit casa Mireasa hotărând să nu-și folosească amuleta care îi permitea să se salveze.

„Am gândit bine și e greu pentru mine. Când se deschid ușile și fiecare stă cu iubita lui... și nu știu dacă va intra o fată nouă sau dacă va intra măcar... Viața mea afară nu se va opri după emisiunea aceasta. Am viață frumoasă afară și m-am bucurat de aceste două luni în care am stat aici. Am câștigat mulți prieteni.”, a spus Zain atunci.

După ce s-a încheiat sezonul 7 Mireasa, s-a speculat că Zain și Denisa ar fi avut o relație. Chiar dacă s-au întâlnit după emisiune, între ei nu s-a legat nimic, iar tânăra s-a căsătorit chiar pe 9 martie, cu o zi înainte de difuzarea episodului în care Zain a anunțat că este într-o relație.