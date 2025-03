Mireasa sezonul 11, 10 martie 2025. Cine este Adrian, noul concurent. Băiatul a avut o intrare spectaculoasă la petrecere

Adrian a intrat în casa Mireasa la petrecerea de sâmbătă, 8 martie. Băiatul a dansat pentru fete, iar apoi le-a spus că va fi coleg cu ele.

Adrian este din Pitești și are 23 de ani. Noul concurent al sezonului 11 Mireasa se descrie ca fiind un tip onest, direct și spontan.

Adrian a venit în emisiune alături de mama lui, doamna Mariana.

Adrian a avut o intrare spectaculoasă în sezonul 11 Mireasa. Fetele au fost așezate în cerc și au privit dansul nolui concurent. Adrian a precizat că dansul este un hobby al lui. După momentul rtistic al băiatului, Amalia a exclamat: „Ce bunăciune!”.

Inițial, fetele au crezut că e un dansator venit să le facă o surpriză de 8 martie, dar Adrian s-a dovedit a fi noul concurent al sezonului 11 Mireasa.

Cine este Adrian din sezonul 11 Mireasa

„În prezent mă ocup cu ridesharing. Am lucrat și pe vapoare de croazieră ca ospătar timp de 3 ani de zile. Am venit la Mireasa să-mi caut jumătatea, cu toate că uneori consider că e destul de greu, dar să vedem cu ce mă poate surprinde viața. Femeia perfectă pentru mine trebuie să fie doar brunetă. De restul mă ocup eu și vedem cum este chimia dintre noi doi”, a spus Adrian.

Adrian este în zodia Vărsător și a avut două relații serioase. Adrian spune despre el că uneori gândește prea mult și acționeaă prea târziu. Concurentul este pasionat de sală și de dans: „Dacă pe viitoarea mea soție o va deranja că dansez acest stil, voi renunța”, a spus concurentul care a intrat în casa Mireasa la petrecerea de pe 8 martie 2025.

