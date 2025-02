Mireasa sezonul 11, 11 februarie 2025. Iulian și bunicile Tudora și Viorica, replici „veninoase” la adresa doamnei Dorina

Iulian și bunicile Viorica și Tudora au vorbit despre doamna Dorina. Băiatul a fost nemulțumit de însoțitoarea lui.

Iulian a fost nemulțumit de faptul că doamna Dorina nu l-a ajutat la început, iar acum consideră că „se bagă moț” în discuțiile lui cu Roxana. De asemenea, băiatul a declarat că-l deranjează faptul că doamna Dorina stă în mijlocul ringului de dans, atrăgând atenția asupra ei.

„Mai rău încurcă. Prea se bagă unde nu trebuie. Plus că nu e frumos. Mie mi-e rușine de rușinea ei. Că are o vârstă și ea stă în centrul atenției. Când o văd că e acolo mi se taie tot cheful. Zici că a venit să se mărite ea, nu să ne însurăm noi. Nu se sinchisesc fetele astea să se dea în spectacol cât se dă ea. Se schimbă de 5 ori și stă ea în mijloc. Aia nu-mi place, ai venit pentru tine, sau ai venit să mă susții? La vârsta pe care o are e rușinos. Eu n-am venit în casă să se distreze ea, ea a venit cu mine. Eu am considerat că vin cu cineva care să mă reprezintă și să mă ajute. Se plimbă prin casă în rochii și pe tocuri, să atragă atenția. Cu părul ăla creț în cap când o văd… Nu poți să-l lați cum e?”, a spus Iulian despre doamna Dorina.

În emisia live de Mireasa, Iulian a spus că a simțit tot ceea a afirmat la vremea aceea, însă în prezent nu mai simte nemulțumirile la aceeași intensitate.

„Fiecare să comenteze ceea ce spune. Fiecare e responsabil de ceea ce spune. Cu petrecerea am înțeles, că mi-a cerut Iulian că e petrecerea lor, să-i las să se desfășoare”, a spus doamna Dorina după ce a văzut imaginile cu discuția dintre Iulian și doamnele Viorica și Tudora.

„E petrecerea tuturor celor care sunt în casa Mireasa. Pe Iulian îl deranjează totul: părul, rochiile, dansul. Iulian, cu ce te încurcă doamna Dorina?”, a întrebat Simona Gherghe.

„În acel moment am fost deranjat de toate lucrurile pe care le-am spus. Poate am fost prea aspru”, a spus în emisia live Iulian.

„Dar și doamnele l-au tras de limbă”, a precizat doamna Dorina despre bunicile Viorica și Tudora.

