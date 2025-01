Denisa Solomon de la Mireasa sezonul 11 a venit cu povestea sa în fața concurenților.

Băieții și fetele de la Mireasa au ascultat povestea de viață a Denisei Solomon.

Mireasa sezonul 11, 23 ianuarie 2025. Cine e Denisa Solomon și ce poveste de viață are. A dat detalii despre trecutul amoros

Denisa Solomon are 26 de ani și e din Prahova. A absolvit Facultatea de Litere, îi plac limbile străine. Lucrează de la 18 ani și momentan activează în cadrul unei agenții de publicitate în Ploiești.

De-a lungul timpului a avut mai multe locuri de muncă. Locuiește cu mama și sora, părinții sunt despărțiți. Denisa a povestit că nu a avut totul pe tavă, dar a reușit să se descurce.

”Chiar dacă am rămas cu mama, am simțit lipsa tatălui. Mama îmi e și mamă și tată. Am o relație foarte bună cu mama și cu sora. Și cu tata”, a adăugat concurenta de la Mireasa sezonul 11.

Avea 20 de ani când părinții au divorțat și crede că decizia a fost una bună.

Denisa Solomon a precizat că nu este o persoană negativistă. A muncit pentru banii ei și consideră că știe să se distreze, dar și când să fie serioasă. Spune că se adaptează ușor, e deșteaptă, puternică și foarte ordonată.

Concurenta a avut o relație de 8 ani, care s-a încheiat în urmă cu doi ani. A mai avut experiențe, dar nu au înseamnat nimic. Le consideră ”lecții de viață”.

Relația lungă a început la 18 ani, a fost una cu rele și bune. Nu a fost înșelată, doar că la un moment nu a mai fost o prioritate pentru partenerul ei. Au în continuare o relație bună, nu îi poartă pică.

”Nu am avut relații cu persoane cu copii. Nu sunt de acord cu asta. Doresc un bărbat responsabil, independent financiar”, a mai zis Denisa.

Nu dorește un bărbat care a mai fost căsătorit sau care a fost infidel în trecut. În schimb, vrea alături pe cineva sincer, deschis, cu care poate vorbi despre orice.

