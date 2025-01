Mireasa sezonul 11, 24 ianuarie 2025. Cine este Theodora Petrean. Concurenta are o poveste uluitoare de viață

Theodora Maria Petrean are 27 de ani și vine din Hunedoara. Concurenta sezonului 11 Mireasa și-a spus povestea de viață.

Theodora are o situație familială dificilă, ea neavând o relație cu tatăl natural: „E mort pentru mine”, a spus fata.

„Tata este genul de om care m-a lăsat când aveam 3 ani, doar pentru că eram fată și nu băiat. Îi spunea mamei. <<Fata ta este așa, fata ta este altfel>>. Mă numea .... și mă înjosea fără motiv. Când am avut un scandal monstru cu el, la BAC, a fost ultima greșeală. Am luat 3,20 la prima vedere și 8 după contestație. Până la rezultat, însă, el îmi spunea: Ești proastă, ți-am spus că ești proastă. Uite ce notă ai luat la BAC. Nu mă doare, pentru că mama a fost și mamă, și tată pentru mine. Nu am simțit lipsa nimănui, nici financiar, nici emoțional. Între timp, mama s-a recăsătorit, iar atunci am început să am un tată adevărat. Am simțit că pot să am încredere în ei și să îi sun pentru orice greșeală”, a povestit Theodora.

Cine este Theodora Maria Petrean. Concurenta Mireasa a trecut prin multe în viață

Theodora a fost o adolescentă rebelă, a intrat într-un anturaj greșit și a consumat substanțe interzise.

„Am mers la majorate și am băut alcool. În anul în care am făcut majoratul am participat la aproape 100 de majorate. Nu cădeam în șanțuri, dar eram băută”, a spus Theodora.

„Până acum, Theodora a avut două relații serioase. „Prima a fost la 16 ani – prima mea iubire. A fost multă iubire, dar și multă suferință după. El era mai mic decât mine cu un an și era penticostal. Familia lui s-a implicat și ei voia ca el să se căsătorească repede. Asta a dus la despărțirea noastră și la suferința mea. Am mai avut o relație toxică în care el era agresiv, iar eu eram abuzată. El a fost agresiv verbal, fizic, manipulator și dependent de jocuri de noroc”, a spus concurenta.

„Viitorul meu soț îmi doresc să fie blond, cu ochii albaștri sau verzi. Dacă este roșcat, nu mă deranjează. Să aibă o fizionomie robustă, să fie sociabil și să vorbească la fel de mult ca mine. Ideal ar fi ca viitorul meu partener să mă întrețină. Dacă vede ceva pe termen lung, ar trebui să mă susțină financiar. Nu cred că este normal să am mai mulți bani decât el”, a mai spus Theodora.

„Am lucrat de la 16 ani, am fost ospătar în weekenduri. Dupa care am terminat liceul si am mers la facultate. Am făcut doar un an. Am resuit sa plec in UK. Mi s-au deschis alte parti, am inceput de jos, de la curatat vase, la spalat pe jos”, a mai povestit Theodora.

Theodora nu-și dorește copii în viitorul apropiat. La vârsta de 21 de ani a rămas însărcinată și a suferit un avort spontan.