Mireasa sezonul 11, 26 martie 2025. Maria a primit o scrisoare cu critici la adresa lui Cristian: „E gelos, narcisist și egoist”

Maria a primit o scrisoare cu critici la adresa lui Cristian. Tânăra i-a arătat mesajul primit și iubitului.

„Te trage în niște conflicte care nu sunt ale tale. Îți pune dor interesele lui pe primul loc. Nu vezi că e deranjat că ești jovială și prietenoasă? El are gelozii controlate și nejustificate. Este gelos, narcisist și egoist. Am văzut la petrecere de sâmbătă niște imagini care nu îi fac cinste lui Cristian, cu atât mai puțin ție, în timpul dansului își desfăcea cureaua, apoi pantalonii, mai avea puțin și sărea pe tine fără să țină cont de camere și că e filmat. Tu nu vezi în ce situații jenante te pune? Nu am vrea ca acea emisiune să te schimbe, nici faima pe care o capeți, nici titlul de Mireasa Săptămânii”, sunt câteva dintre rândurile primite de Maria.

Maria a primit o scrisoare cu critici la adresa lui Cristian: „În timpul dansului își desfăcea cureaua, apoi pantalonii”. Ce se vede, de fapt, în imaginile de la petrecere

Tânăra i-a spus iubitului că vrea să meargă la camera de AntenaPLAY să combată mesajul și să mulțumească pentru timpul acordat, dar Cristian i-a spus că greșește și fata nu a mai mers.

„N-ai de ce să te justifici sau se le dea explicații”, a spus Cristian.

Imaginile cu Maria și Cristian de pe ringul de dans au fost difuzate și se observă că băiatul doar își aranjează cămașa.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.