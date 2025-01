Mireasa sezonul 11, 31 ianuarie 2025. Cursă de eliminare cu 4 concurenți. Ce are de votat publicul

În gala de pe 31 ianuarie 2025 a avut loc prima votare din sezon 11 Mireasa. Fetele au nominalizat un băiat pentru eliminare, iar băieții au nominalizat un băiat.

Simona Gherghe le-a invitat pe fetele din sezonul 11 să scrie pe foaie numele unui băiat care să părăsească emisiunea. Prezentatoarea Mireasa le-a precizat fetelor că trebuie să-și argumenteze votul.

De asemenea, prezentatoarea Mireasa i-a invitat și pe băieți să voteze o fată pentru eliminare.

Liliana îl votează pe Teo.

Eleonora îl nominalizează pe Iulian.

Elena în nominalizează pe Cristian.

Denisa îl nominalizează pe Iulian.

Mihaela îl nominalizează pe Cristian.

Iulia îl nominalizează pe Teo.

Roberta îl nominalizează pe Iulian.

Roxana îl nominalizează pe Marius.

Theodora îl nominalizează pe Iulian.

Iulian are 4 nominalizări, Teo 2 nominalizări, Marius 1 nominalizare, Cristian 2 nominalizări.

Iulian o nominalizează pe Theodora.

Andi o nominalizează pe Theodora.

Florin o nominalizează pe Roberta.

Marius o nominalizează pe Roberta.

Ștefan o nominalizează pe Roberta.

Teo o nominalizează pe Eleonora.

Robert o nominalizează pe Elena.

Cristian o nominalizează pe Theodora.

Alexandru o nominalizează pe Theodora.

Theodora are 4 voturi, Roberta are 3 voturi, Eleonora are 1 vot, Elena are 1 vot.

Cei doi nominalizați de casă sunt în cursă de eliminare cu cei aflați pe ultimele locuri: Roberta și Marius.

Publicul are de ales între Roberta, Theodora, Marius și Iulian. Se votează pe mireasa.a1.ro și în aplicația Antena 1.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.