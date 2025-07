La scurt timp după Finala Mireasa, Theodora și Andrei anunțau fericiți că vor deveni părinți.

Cei doi au oferit un scurt interviu pentru Un show păcătos, în cadrul căruia au dat frumoasa veste: vor deveni părinți!

„Vestea bombă este că suntem extrem-extrem de fericiți să anunțăm că vom deveni părinți! Primul bebic din Mireasa sezonul 11. Cred că o lună. 3 săptămâni - o lună. Mulțumim foarte mult emisiunii Mireasa că ne-am întâlnit acolo. Eu fiind din Constanța, ea fiind din Hunedoara, nu cred că ne-am fi întâlnit noi să întemeiem o familie atât de frumoasă și de fericită dacă nu ar fi existat acest proiect minunat. Acum locuim în București, suntem stabiliți în București”, a spus Andrei Băcanu.

Mireasa sezonul 11. Anunțul dureros făcut de Theodora, la scurt timp după ce a dezvăluit că e însărcinată

Din păcate, după momentele de fericire pură, Theodora și Andrei trec acum prin momente foarte dificile. Bebelușul mult dorit e acum îngeraș, a anunțat fosta concurentă de la Mireasa sezonul 11.

”Vă anunțăm cu durere în suflet că am pierdut sarcina astăzi de dimineață. Suntem extrem de debusolați și cu moralul la pământ. Încă nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat. Fly high my little one”, a scris ea pe Instagram.

Într-un live pe tiktok, Andrei a vorbit despre durerea pe care o simt.

„S-a întâmplat mai repede decât am anticipat, adică știam că o să se întâmple, dar nu chiar atât de rapid. Ne gândeam că avem timp de vaccinul respectiv înainte să se întâmple… Nu ne pierdem speranța, atâta timp cât noi suntem sănătoși, o să reușim. Acum suntem pregătiți și o să fim mult mai atenți data viitoare, mai pregătiți. Oricum, vă mulțumim tuturor pentru toate mesajele (...) Ne mai plimbăm un pic să ne mai eliberăm de gânduri, de stres”, a spus Andrei de la Mireasa, într-un live, pe TikTok.