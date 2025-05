Mireasa sezonul 11. Fostul iubit al Emmei a răspuns în online după ce fata a făcut dezvăluiri traumatizante despre relația lor

La începutul parcursului său în emisiunea Mireasa, Emma a făcut afirmații grele despre fosta relație. Fostul partener al acesteia s-a filmat pe TikTok pentru a răspunde celor declarate de Emma. După ce a văzut imaginile cu declarațiile fostului iubit, concurenta Mireasa a precizat că se aștepta ca acesta să nu recunoască cele întâmplate.

Emma a declarat că a fost abuzată și fizic și psihic de bărbatul cu care a fost într-o relație în urmă cu aproximativ 2 ani.

„Eu am fost ținută închisă 3 luni. Nu aveam voie să ies. Mă lua cu el la muncă să fie sigur că nu vorbesc cu nimeni, să se asigure că nu anunț pe nimeni. Îmi lua telefonul, mi-l dădea când avea el chef, le zicea tuturor că sunt geloasă, că-l înșel. Îmi zicea: Nu mai respira că mă enervezi. A zis că și în fostele lui a dat, dar și-au meritat-o. Aveam înregistrări în telefon în care el urla la mine și mă înjura și se auzea și cum dădea în mine. Era ceva rău de tot, mă distrugea psihic”, a spus Emma când era proaspăt intrată în competiție.

Fostul iubit al Emmei a ținut să aibă o replică pe TikTok.

Fostul iubit al Emmei a ținut să răspundă declarațiilor Emmei

Fostul iubit al Emmei a acuzat-o pe fată că a mințit.

„A mințit că am maltratat-o, că am ținut-o în casă. Ușile erau deschise, putea pleca când voia ea. Cică nu respira din cauza mea că eu eram nervos și ea respira în pat și eu am trimis-o pe canapea. Unde ați văzut așa ceva vreodată? Să mergi tu forțat în vacanță pe banii familiei mele. Nu există așa ceva! I-am zis că o iau în vacanță dacă nu ne certăm. În aeroport, de față cu părinții mei era vai pe mine, mă făcea în tot felul. Cum să nu-ți ieși din minți când te face de râs de față cu familia. Voi ați permite așa ceva?”

„Era logic că nu o să confirme ce am zis. Eu am dovezi în telefon”, a spus Emma.

