Mireasa sezonul 11. Liliana și Teo au interacționat la grătar: „Nu prea am văzut fete ca tine!”. Roxana a fost deranjată

La foarte scurt timp de la despărțirea de Roxana, Teo a interacționat la grătar cu Liliana. În emisia live de pe 21 aprilie 2025 de Mireasa, au fost difuzate imagini de la petrecerea de Paște.

Teo a fost surprins că Liliana a dorit să stea la grătar: „Nu prea am văzut fete ca tine! Adică în sensul să vină să stea aici cu mine la grătar”.

„Păi și ce? Nu-ți place?”, a întrebat Liliana, iar Teo a răspns: „Ba da!”.

Teo și Liliana au interacționat: „Mi-a făcut plăcere să stau cu ea la grătar!”. Reacția Roxanei: „Mă simt scârbită!”

„El vorbește cu Liliana știind că noi am avut cea mai tensionată relație. Să vezi cât de mult îi pasă. Cum pot să iau lucrul ăsta? N-am nimic nasol cu Liliana, dar știe că ea e cea cu care am rezonat cel mai puțin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat din treaba asta și nu am ajuns să fac parte din așa familie. Efectiv am simțit ură la mijloc. Nu am crezut că o să ajung să trăiesc așa ceva! Nu știu cum am putut vedea o față care nu exista! Mă simt scârbită de oameni!”, a spus Roxana.

„Indiferent de ce a fost între noi, speram să nu facem lucruri care să ne facă să ne fie mai greu. Are legătură și cu Liliana, dar în același timp m-ar fi deranjat o interacțiune cu oricare altă fată, având în vedere stadiul în care ne aflăm. Tocmai pentru că există sentimente, m-a rănit!”, a spus Roxana.

„Mi-a făcut plăcere să stau la grătar cu Liliana. Și eu nu m-am legat de familia nimănui!”, a spus Teo.

„Eu așa sunt în exterior, oriunde e un grătar, particip. Eu cu Teo ne-am înțeles din prima, de la început”, a spus Liliana.

