Mireasa sezonul 11. Primele declarații ale lui Robert după ce a părăsit competiția. Cum s-a filmat fostul iubit al Lilianei

Robert a părăsit casa Mireasa pe 18 aprilie și la scurt timp după ce a intrat în posesia telefonului fostul iubit al Lilianei a dorit să răspundă la curiozitățile celor care l-au urmărit în emisiune.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea acordată, pentru fiecare sfat, pentru fiecare gest făcut. A fost o experiență frumoasă din care am învățat foarte multe lucruri. Chiar dacă parcursul meu în emisiunea Mireasa s-a încheiat, rămân cu amintiri frumoase pentru tot restul vieții. Cel mai mare câștig a fost să mă descopăr și să mă iubesc mai mult. Totodată, prieteniile legate în aceasta experiență sper să mă umple de bucurie în continuare, la fiecare reîntâlnire a colegilor mei de emisiune.”, a spus Robert despre experiența în casa Mireasa.

Ce a postat Robert în mediul online la scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa. Cum s-a filmat în afara emisiunii și ce a spus despre Liliana

Printre întrebările la care Robert a răspuns a fost pomenit și numele fostei iubite.

„O mai aștepți pe Liliana afară?”

„Abia am ieșit. Aștept să văd cum vor decurge lucrurile!”.

„Ești împăcat cu aleegerile pe care le-ai făcut în casă?”

„Da, sunt împăcat cu alegerile mele și nu am regrete pentru că au fost alegerile mele”, a spus Robert.

La scurt timp după ce a ieșit din casa Mireasa, băiatul s-a filmat făcând un grătar și a publicat mai mult eimagini cu el pe rețelele sociale. După ce a privit niște imagini difuzate pe AntenaPLAY cu fosta iubită, Robert a spus: „M-am apucat de grătar alături de Liliana și Teo”.

Cum a fost parcursul lui Robert în casa Mireasa

Robert a intrat în casa Mireasa pe 13 ianuarie, alături de mama sa, doamna Adina.

„Mi-aș dori ca fata pe care vreau să o cunosc să fie cât mai pasională, să îi placă sportul, brunetă, cu ochii negri, zodia nu contează. Ca vârstă să fie ca și mine sau poate chiar mai mare. Dacă o să mă îndrăgostesc nu o să conteze etnia sau naționalitatea. Pentru mama mea sigur are o importanță, nu ar accepta dacă fata are deja un copil. Îmi doresc de la fata pe care vreau să o cunosc să fie cât mai simplă, cu simțul umorului, cât mai simplă în relație. Nu as accepta să fie rea, vulnerabilă, pusă pe scandal, să facă videochat”, spunea Robert în filmulețul de prezentre.

În sezonul 11 de la Mireasa, Robert a făcut un cuplu cu Liliana, tânăra fiind singura fată de care acesta s-a simțit atras și față de care a făcut pași. Liliana a avut o perioadă în care s-a gândit ce alegere să facă, pentru că în momentul în care Robert spunea că pe Liliana vrea să o cunoască, mai existat și alți băieți care și-au exprimat această intenție. Deși mai întâi a spus că vrea să meargă mai departe cu Florin, Liliana spre Robert tindea. La una dintre petrecerile din casa Mireasa, Liliana și Robert au dansat apropiați, încurajați și de bunica Tudora, care venise să-i țină locul doamnei Adina la susținerea lui Robert. Liliana și Robert s-au sărutat și a format un cuplu, spre nemulțumirea părinților fetei care au declarat că își susțin fiica doar dacă formează un cuplu cu Florin. Într-o scrisoare, părinții Lilianei l-au jignit pe Robert, legându-se de faptul că nu are studii superioare și că este din Bârlad. De asemenea, părinții Lilianei și-au renegat fiica în scrisoare și au refuzat să-i mai vorbească, până la despărțire, când au intervenit telefonic și și-au încurajat fiica să nu mai sufere.

La începutul relației, Liliana era cea care nu oferea afecțiune, apoi rolurile s-au inversat și s-a ajuns la despărțire. Robert a intrat într-o cursă de eliminare și a părăsit casa Mireasa pe 18 aprilie.