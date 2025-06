Mireasa, sezonul 11. Primele interacțiuni între Maria Lungu și Robert. Ce a spus Marinescu despre fosta iubită

Maria Lungu i-a spus lui Robert ce a determinat-o să-i trimită acea scrisoare romantică. În direct la MIreasa, Capriciile Iubirii, tânăra a avut un schimb de replici cu Marinescu.

Maria Lungu și Robert au purtat o discuție pe terasă, în pauza publicitară.

„Cum am decis să-ți scriu? Am văzut că a intrat Marinescu cu superioritate, nu mi-a plăcut treaba aia și de atunci am început să te urmăresc. Îți spun adevărul, nu te mint, după ce am privit mai multe materiale cu tine și te-am cunoscut pe sticlă, am decis să-ți dau o scrisoare. Chiar dacă nu ajungeam în emisiune, cu siguranță ne vedeam afară, nu cred că era o problemă. Dar ai niște ochi foarte-foarte frumoși”, i-a spus Maria Lungu lui Robert.

Marinescu, despre Maria Lungu: „M-a căutat și afară. Ai venit să faci circ!”. Tânăra s-a arătat dispusă să arate telefonul pentru a demonstra că nu și-a mai căutat fostul iubit. Schimb de replici în direct între cei doi: „Îmi dai tu mie lecții!”

În timp ce la Capricii se difuza conversația dintre Maria Lungu și Robert, Marinescu făcea tot felul de grimase și a fost invitat să pună câteva cuvinte în locul acelor grimase. A urmat un schimb de replici între Marinescu și fosta iubită.

Marinescu: Sunt plictisit de ceea ce văd. Cu siguranță a făcut o obsesie pentru mine. Când te ții așa… trec anii și tu tot ești acolo. Da, m-a căutat și în afara casei!

Maria Lungu: Când te-am căutat?

Marinescu: Nu mai știu că n-am pus preț pe când mi-ai scris ultima dată!

Maria Lungu: Cred că cu 2 ani în urmă! Sunt gata de data asta să arăt telefonul

Marinescu: Arată! Că ai venit să faci circ

Maria Lungu: Tu vorbești! N-am venit să mă cert cu tine! Chiar n-am venit pentru tine și n-am venit nici să mă cert cu tine! Vezi-ți de treaba ta, împacă fata asta!

Marinescu: Știu eu ce trebuie să fac.

Maria Lungu: Nu te mai strâmba! Că dacă nu te strâmbi, nu te întreabă nimeni!

Marinescu: Mă înveți tu pe mine și îmi dai tu mie lecții!

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.