Emma i-a invitat pe părinții săi în Marea Finală Mireasa, după ce aceștia nu i-au fost alături la cununia civilă.

Emma nu i-a avut alături pe niciunul dintre părinții ei. Aceștia nu au fost prezenți nici la cununia civilă, dar nici la petrecere. Totuși, concurenta speră că în Marea Finală a sezonului 11 Mireasa, cei dragi vor veni să o susțină.

Mireasa sezonul 11. Reacția Emmei când a fost întrebată de părinții săi, care nu au venit nici la cununie, nici la perecere

În dimineața zilei de 9 iulie 2025, Emma și Adrian au devenit soț și soție. Lângă ei au fost părinții și sora băiatului, dar nici urmă de cei dragi ai fetei.

”Îi înțeleg pe părinții mei că nu au putut fi prezenți. Sunt sigură că ne vor fi alături când vom face cununia religioasă. Vreau să le transmit că îi iubesc”, a zis Emma la Starea Civilă.

Întrebată de Simona Gherghe cum se simte, soția lui Adrian a zis: ”Sunt foarte bine, mă bucur că am făcut acest pas alături de persoana potrivită. Nu sunt singură, am familia lui Adrian alături. Da, am spus că nu o să vină, îi cunosc și nu că ar avea o problemă cu mine sau cu Adrian, pur și simplu nu vor să se expună. Dar cu siguranță, când o să facem nunta, vor fi prezenți.”

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.

