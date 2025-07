Mireasa sezonul 11. Reacția lui Marinescu după ce Adrian l-a ”acuzat” că are o ”atracție ascunsă” față de Emma

La Mireasa: Confesiuni, Adrian a afirmat că Marinescu simte o ”atracție ascunsă” față de Emma, cea care i-a devenit soție la finalul sezonului 11.

În episodul 4 Mireasa: Confesiuni, Emma a avut și un mesaj pentru Amalia, căreia i-a cerut ironic scuze, dând de înțeles că Marinescu a preferat-o la petrecerea dedicată intrării lui în sezonul 11.

”Eu vreau să îmi cer scuze în fața Amaliei, înțeleg că poate are o supărare pe mine sau o oarecare frustrare pentru că am eclipsat-o și în situația cu Adrian, dar și când a intrat Marinescu în casă. Am pus-o de două ori într-o situația jenantă, îmi pare rău”, a zis ironică Emma.

Adrian a adăugat, câteva minute mai târziu, că Marinescu are o atracție pentru Emma: ”Cred că Marinescu avea o atracție ascunsă față de Emma pentru că ok, a fost faza cu jacuzzi, când a vorbit el. A trăit puțin în bula lui, la momentul respectiv, și pe parcurs, după ce s-au mai calmat apele, fără să vreau, îmi ieșea foarte mult în evidență momente în care Marinescu o urmărea foarte mult cu privirea pe Emma. Foarte mult”.

Mireasa sezonul 11. Reacția lui Marinescu după ce Adrian a spus că acesta are o ”atracție ascunsă” față de Emma

Pe contul de instragram al emisiunii Mireasa, Marinescu a avut o primă reacția la dezvăluirea făcută de Adrian.

”Ce ai bro? Ești sănătos la cap?”, a scris acesta într-un comentariu la clipul în care Adrian afirma că acesta o place pe Emma.

