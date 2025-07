Doamna Dorina a fost deranjată de refuzul Lilianei din seara Finalei. Iată ce s-a întâmplat între cele două, când s-au închis camerele.

Cu doar câteva zile înainte de Marea Finală a sezonului 11 Mireasa, Liliana a decis să încheie relația de prietenie cu doamna Dorina.

Mireasa sezonul 11. Regretul doamnei Dorina în privința Lilianei. A povestit un moment din seara Finalei: ”M-a durut”

Pe 9 iulie, Liliana s-a arătat foarte supărată pentru că doamna Dorina a afirmat că nu crede în cuplul ei cu Teo.

”Nu cred că am comentat niciodată nimic, nu cred că m-am supărat niciodată pe vorbele pe care le-ați spus, dar... Timp de 6 luni de zile de la început, v-am plăcut, v-am apreciat pentru felul dumneavoastră de a fi, interior-exterior, absolut tot. Nu am zis niciodată nimic, nu m-a deranjat, nu m-am supărat, nu nimic, cu toate că aveam toate motivele să o fac. Însă, acum, îmi pare rău că mai sunt două zile și plecăm așa, dar nu. Asta a fost ultima, care a umplut paharul.

Nu mi-a plăcut sub nicio formă, am trecut cu vederea peste foarte multe lucruri, peste foarte multe înțepături și atacuri și așa mai subtile... Mă duce capul, faptul că nu verbalizez e una, asta nu înseamnă că nu înțeleg. Aleg să nu spun, dar asta nu înseamnă că nu înțeleg și nu îmi dau seama. Cu lucrul acesta, pe care l-ați spus acum, îmi pare rău... chiar îmi pare rău, nu mă așteptam sub nicio formă”, a zis Liliana, care a precizat că nu va mai ține legătura cu doamna Dorina după Marea Finală.

Se pare că Liliana chiar s-a ținut de cuvânt. Doamna Dorina a povestit, pe rețelele sociale, că Liliana nu a dorit nici măcar să dacă o poză împreună, după Finală, cu toate că aceasta i-a fost alături în cele mai grele clipe.

Doamna Dorina a scris pe rețelele sociale: ”S-a produs schimbarea Lilianei și a lui Teo când nu am crezut-o că a uitat parola telefonului. Da, m-a durut când după Finală, Liliiana nu a vrut să facem o poză împreună!”