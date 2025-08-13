Pe terasă, Samina îi povestea unei mame că o concurentă i-a sustras cerceii, înainte de Gala de vineri.

Aceasta susține că i-a lăsat în baie și după ce s-a întors, bijuteriile au fost de negăsit.

Mireasa sezonul 12. Acuzații de furt în casa fetelor. Samina a pus tunurile pe una dintre concurente

”Mi-a furat cerceii vineri. Gabriela... și mai și tăcea. Deci eu mi-am lăsat cerceii la baie, în cutie, i-am luat de la Silvia și i-am pus la baie. După m-am dus să mă îmbrac. Când am coborât la baie, era doar cutia, fără cercei. Cine mi-a luat cerceii?! O jumătate de oră caut. Nimeni nimic. Am și trecut pe lângă Gabriela de vreao 3-4 ori și ziceam ”cine mi-a luat cerceii”. Ea nimic, tăcea. După aia am luat urechile la control și când ajung la ea, zic ”tu mi-ai luat cerceii”. ”Da, dar mie îmi stau mai bine. Se potrivesc cu coroana mea” (n.r. ar fi răspuns Gabriela). Zic ”dă-mi cerceii”. Nu voia să mi-i dea”, a zis Samina.

Concurenta sezonului 12 nu părea supărată, ci din contră, se distra pe seama situației. Mai ales că cerceii nu îi aparțineau, ci au fost aduși de stilistă pentru ziua Galei.

De cealaltă parte, Gabriela părea însă afectată de o situație și plângea în living, fiind consolată de doamna Liliana. În emisia de la Mireasa, Capriciile Iubirii, fata a explicat că a plâns din cauza unor priviri din partea Alinei.

