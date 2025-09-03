Mireasa sezonul 12. Adin a primit o scrisoare în care Lavinia nu e văzută cu ochi buni. Reacția fetei

Adin a primit o scrisoare de la o fostă colegă de liceu, unde tânăra i-a atras atenția asupra Laviniei. Textul scrisorii a fost dezbătut în emisia live de Mireasa de pe 3 septembrie 2025.

O prietenă a lui Adin i-a trimis acestuia o scrisoare. Băiatul i-a oferit scrisoarea Laviniei, precizându-i că el nu se lasă influențat de păreri.

„Despre Lavinia… nu te grăbi! O femeie care își dorește cu adevărat un bărbat îi oferă atenție doar lui. Stă lângă el, nu te lasă să o cauți ore întregi în timp ce vorbește cu alți bărbați. Dacă te-ar plăcea cu adevărat nu ar intra în jacuzzi cu băiatul nou și nu ar fi toată un zâmbet pentru altcineva. Fii atent și la partea cu sucul! Tu ca bărbat cum te simți când femeia de lângă consumă mai mult suc decât tine?”, a scris prietena lui Adin.

Adin a primit o scrisoare în care Lavinia nu e văzută cu ochi buni: „Toată un zâmbet pentru altcineva”. Cum a reacționat fata la acuzații. În live, Kiprianos a avut un comentariu acid: „Și dacă am intrat în jacuzzi n-am fost doamnă?”

„E părerea ei. Dacă te-ar influența, înseamnă că ești un bărbat slab!”, i-a spus Lavinia lui Adin.

„Nu mă poate influența cineva!”, a spus Adin.

„Un pic m-a deranjat pentru că nu mă cunoaște, nu știe cum sunt eu, dar a văzut doar anumite faze. Dar nu am băut mult, n-am întrecut limita”, a spus Lavinia în emisia live de Mireasa.

Kiprianos a avut un comentariu legat de alegerea Laviniei de a intra în jacuzzi cu el și alte fete. Lavinia a explicat că își dorea să intre în jacuzzi pentru că o relaxează să stea în apă.

„Eu dacă aș fi fost în locul ei, n-aș fi intrat din respect pentru persoana de lângă mine. Să nu dau o impresie. Aș fi preferat să fie doamnă. Ai intrat în jacuzzi, dar nu numai. Ai stat și de vorbă”, a spus Kiprianos, moment în care Lavinia s-a aprins: „Și dacă am intrat în jacuzzi n-am fost doamnă? Păi nu am voie să vorbesc, să socializez. Tu vrei femeia ta să o ții închisă într-o cutie?”, a spus Lavinia.

