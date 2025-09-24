Mireasa sezonul 12. Alexandra a izbucnit în plâns după ce Adrenalinia a sunat. Cum au reușit Liviu și Lavinia să o supere

La câteva ore de la începutul task-ului Cătușelor, a sunat Adrenalinia. Liviu a răspuns și nu trecea mult până când avea să îi supere pe ceilalți concurenți.

Task-ul cătușelor a început în casa Mireasa! Echipe formate sunt următoarele:

Diana- Sorin

Cristian- Alexandra

Alex- Samina

Denisa- Alexandru

Gabriela- Virgil

Adin- Ștefania

Loredana- Kiprianos

Ionuț- Emily

Lavinia- Liviu.

Mireasa sezonul 12. Liviu și Lavinia au reușit să îi supere pe concurenți, după ce a sunat Adrenalinia

După apelul Adrenalinia, Liviu și Lavinia au trebui să elimine un cuplu de la task-ul Cătușelor, fără să știe că partenerii lor erau deja descalificați.

Lavinia a propus să fie eliminați ei, dar Liviu s-a opus. În cele din urmă, ei au decis să îi elimine pe Alexandra și Cristian.

Virgil le-a atras atenția că ”urât au ales”, dar tinerii au explicat că oricine s-ar fi supărat. Cristian i-a atras atenția să nu dezvolte subiectul și a afirmat că el a ieșit de 3 ori din casa Mireasa, așa că înțelege decizia, dar tot era revoltat.

”Aveți șansă dublă. dacă câștigă Denisa”, a replicat Liviu. Mai târziu, Alexandra începea să plângă. Ea și-a exprimat, în fața băiatului, dorința de a juca până la final un task în casa Mireasa.

Lavinia i-a explicat că mai are o șansă la câștig prin Virgil și că s-a gândit că ei nu i-ar fi plăcut să doarmă în pat cu un bărbat, adică cu Cristian.

”Am jucat doar omleta, în rest nu am jucat pentru că nu am fost aleasă”, s-a plâns Alexandra Saminei și lui Alex.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

