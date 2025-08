Mireasa, sezonul 12. Cine este Cristian. Concurentul a impresionat cu atitudinea pozitivă, deși a trăit o dramă în copilărie

Cristian Rădulescu este concurent în sezonul 12 Mireasa. Tânărul și-a spus povestea de viață, iar fetele au fost încântate de atitudinea lui pozitivă.

Cristian Rădulescu are 23 de ani este zodia Capricon, vine din București și se declară un bărbat hotărât, cu un caracter puternic, care are simțul umorului. Băiatul a venit însoțit de mama lui, doamna Nicoleta, în sezonul 12 Mireasa.

„Sunt Cristian Ionuț Rădulescu. Am 23 de ani, 1,80 înălțime și 82 de kilograme. În această experiență mă identific cu Zeus. Sunt direct, hotărât și vă asigur că voi fi și foarte carismatic. Sunt născut în zodia Capricorn. Am venit din București în Grecia să vă cuceresc inimile. Sunt născut și crescut în București. Tata a fost cadru MAI și în prezent lucrează la un liceu teoretic, iar mama s-a ocupat cu creșterea mea, iar în prezent lucrează ca infirmieră în cadrul unui spital”, a povestit Cristian Rădulescu din sezonul 12 Mireasa.

S-a născut cu o „gaură în inimă”, dar a depășit greutățile din copilărie. Ce a mai dezvăluit Cristian de la Mireasa despre viața lui

„La vârsta de 4 ani, la un control de rutină la grădiniță, asistenta de acolo mi-a descoperit niște nereguli la bătăile inimii, iar apoi m-a trimis la un control de specialitate la un cardiolog, care a descoperit că aveam o gaură în inimă, cu care m-am născut, și am fost operat în România. A fost o perioadă foarte grea mai ales pentru părinții mei”, a povestit Cristian, precizând că după operație familia l-a răsfățat foarte mult, însă el a conștientizat că nu are nevoie de răsfăț, ci să ia singur viața în piept.

„Până la vârsta asta mi-am câștigat existența din frizerie, am avut și alte job-uri, am lucrat și ca ospătar și ca barman, am făcut livrări de mâncare, dar frizeria e pasiunea mea. Aș vrea să fiu antreprenor, să-mi deschid un salon”, a mai spus Cristian.

Până la 23 de ani, Cristian a avut o singură relație serioasă, demnă de menționat.

„Am avut o singură relație serioasă de la 19 la 20 de ani. Fata perfectă pentru mine ar trebui să fie destul de înaltă, să fie puțin creolă, brunetă de preferat, să nu fie nici prea slabă, nici prea grasă. Picioarele să fie lungi, glezna fină”, a spus Cristian de la Mireasa, sezon 12.

