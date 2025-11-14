Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 14 noiembrie 2025

În Gala de vineri, 14 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

A fost o săptămână încărcată pentru concurenții sezonului 12 Mireasa. Săptămâna a debutat cu un conflict de proporții, după ce, la petrecere, a sunat AdrenaLINIA, iar Ștefania a primit misiunea de a decide ce se întâmplă cu noaptea fără camere câștigată de Denisa. Mireasa Săptămânii a avut posibilitatea să ia premiu și să-l ofere altui cuplu, fapt pe care l-a făcut, argumentând că în acest mod Diana și Sorin vor trece peste incertitudini.

Decizia Ștefaniei i-a supărat profund mai întâi pe cei care au pierdut premiul, și anume pe Denisa și pe Cristian, dar au mai existat voci care au criticat-o pe Ștefania. Denisa, Lavinia și Iolanda au fost cele mai vocale. Ele au jignit și au amenințat, fapt pentru care primele două și-au prezentat scuzele. Iolanda a recunoscut că modul în care s-a exprimat e greșit, dar a precizat că nu-i pare rău.

Tot în această săptămână a avut loc și cel mai greu task de la Mireasa, task-ul cabinei telefonice. Diana l-a câștigat, doborând recordul de timp. Fata și Adin au rezistat în cabină 11 ore fără 2 minute, iar finalul a fost unul dramatic, iubitul Laviniei prăbușindu-se la podea. Adin a plâns, a dat cu pumnii în podea și și-a rupt tricoul de pe el când a pierdut task-ul. Diana și Sorin au primit cel mai râvnit premiu: o noapte la hotel fără camere. Chiar dacă mama sa a sfătuit-o să dăruiască premiul altui cuplu și să nu meargă cu Sorin la hotel, fata nu a ascultat-o și s-a bucurat de premiu.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 14 noiembrie 2025

În ediția Gală Mireasa din 14 noiembrie 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala de pe 14 noiembrie 2025!

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Cristiana.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Loredana

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ștefania.

Fata Săptămânii este: Diana.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Cristian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Adin (Are imunitate și nu mai părăsește emisiunea)

Băiatul Săptămânii este: Sorin

Pentru că Adin, care pierduse cursa de eliminare, a fost salvat de public, Marius, de pe ultimul loc, a fost eliminat.