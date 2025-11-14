Antena Căutare
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 14 noiembrie 2025

În Gala de vineri,  14 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 13:32 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 17:04

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

A fost o săptămână încărcată pentru concurenții sezonului 12 Mireasa. Săptămâna a debutat cu un conflict de proporții, după ce, la petrecere, a sunat AdrenaLINIA, iar Ștefania a primit misiunea de a decide ce se întâmplă cu noaptea fără camere câștigată de Denisa. Mireasa Săptămânii a avut posibilitatea să ia premiu și să-l ofere altui cuplu, fapt pe care l-a făcut, argumentând că în acest mod Diana și Sorin vor trece peste incertitudini.

Decizia Ștefaniei i-a supărat profund mai întâi pe cei care au pierdut premiul, și anume pe Denisa și pe Cristian, dar au mai existat voci care au criticat-o pe Ștefania. Denisa, Lavinia și Iolanda au fost cele mai vocale. Ele au jignit și au amenințat, fapt pentru care primele două și-au prezentat scuzele. Iolanda a recunoscut că modul în care s-a exprimat e greșit, dar a precizat că nu-i pare rău.

Tot în această săptămână a avut loc și cel mai greu task de la Mireasa, task-ul cabinei telefonice. Diana l-a câștigat, doborând recordul de timp. Fata și Adin au rezistat în cabină 11 ore fără 2 minute, iar finalul a fost unul dramatic, iubitul Laviniei prăbușindu-se la podea. Adin a plâns, a dat cu pumnii în podea și și-a rupt tricoul de pe el când a pierdut task-ul. Diana și Sorin au primit cel mai râvnit premiu: o noapte la hotel fără camere. Chiar dacă mama sa a sfătuit-o să dăruiască premiul altui cuplu și să nu meargă cu Sorin la hotel, fata nu a ascultat-o și s-a bucurat de premiu.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 14 noiembrie 2025

În ediția Gală Mireasa din 14 noiembrie 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala de pe 14 noiembrie 2025!

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Cristiana.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Loredana

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ștefania.

Fata Săptămânii este: Diana.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Cristian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Adin (Are imunitate și nu mai părăsește emisiunea)

Băiatul Săptămânii este: Sorin

Colaj cu concurenții Mireasa

Pentru că Adin, care pierduse cursa de eliminare, a fost salvat de public, Marius, de pe ultimul loc, a fost eliminat.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
Citește și
