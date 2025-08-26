La Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Nicoleta a spus că Emily a fost ”pasageră” cu toți băieții. Acest lucru a deranjat-o pe tânără, care a jignit-o pe mama lui Cristian.

Într-o discuție pe terasă, cu tânăra Costina, ea s-a arătat deranjată de cuvintele doamnei Nicoleta.

”E pasageră în ceea ce privește alegerea băieților. A plecat de la un punct, a ajuns la fiul meu. (...) După petrecere, am văzut și distanța dintre ei, când am ajuns în cameră am văzut că nu mai există poza fiului meu pe noptieră, ea o ținea pe noptieră de când au făcut schimb de poze. Ea caută o scuză acum, poate că a făcut chestia cu cunoașterea de la petrecere fiind un pic sub influența sucurilor. M-am gândit că ei îi place să joace”, spunea mama la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Mireasa sezonul 12. Emily a fost deranjată de cuvintele doamnei Nicoleta. A numit-o ”jalnică” pe mama lui Cristian

Pe terasă, Emily a numit-o ”jalnică” pe doamna Nicoleta pentru reacția avută în emisia de luni, 25 august 2025.

”Chiar îmi pare foarte rău cum am reacționat la adresa lui Emily, o să vadă când o să fie părinți, a fost strict instinctul de mamă. Nu mă bag, îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Pot să-mi cer scuzze și părinților ei pentru ce s-a întâmplat ieri.”, a zis doamna Nicoleta în emisia live din 26 august 2025.

Deși doamna Nicoleta și-a cerut scuze, Emily a zis că nu o poate privi și că s-a simțit foarte jignită. Cu toate acestea, a punctat că îi acceptă scuzele.

”Draga mea, dacă vrei să-mi accepți scuzele, bine, dacă nu, nu”, a punctat mama lui Cristian, când Emily a insistat că mama ei nu ar fi procedat așa.

În urma ultimelor evenimente, Emily a decis să încheie cunoașterea cu Cristian.Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

