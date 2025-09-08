Mireasa sezonul 12. Înainte de plecare, Costina a răspuns acuzațiilor despre ea care circulă în mediul online. Reacția lui Dian

Înainte de a pleca din casa Mireasa, Costina a avut ocazia de a răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse în mediul online.

După eliminarea sa, în apariția de la Mireasa, Capriciile Iubirii care a precedat plecării ei din casa Mireasa, Costina a primit un teanc de hârtii cu postări, imagini, capturi de pe grupuri, în care i se aduceau acuzații.

Ce acuzații a primit Costina în mediul online și cum a răspuns

„Sunt niște acuzații foarte grave care circulă în afara casei. Acesta este mesajul care circulă pe grupuri: cum ar fi: faptul că iubita ta, Costina, ar fi făcut trafic de substanțe interzise, că ar fi umblat cu bărbați însurați, ba chiar cu iubitul prietenei ei, că ar fi consumat excesiv alcool și că ar fi avut mai multe sarcini întrerupte în afară de ce a menționat în cartea de vizită”, a spus Raluca Preda, oferindu-i lui Dian un plic cu hârtii unde se aflau conversații vechi de pe grupuri din care Costina a făcut parte.

Costina a negat acuzațiile, în timp ce Dian i-a fost alături.

Costina a spus că nu a avut mai multe sarcini, că a postat poze în rochie de mireasă în glumă, și că nu a distribuit substanțe interzise. Despre imaginile în care apărea alături de mai mulți bărbați, Costina a precizat că erau prieteni și doar cu unul dintre ei a avut într-adevăr o relație în liceu.

„A fost doar o sarcină. Sarcina despre care am vorbit la testimonial. Sunt niște grupuri foarte vechi. În testimonialul meu am declarat că am consumat substanțe interzise, dar nu am distribuit, Doamne ferește! Asta a fost o glumă postată pe Internet, (fotografii cu ea în rochie de mireasă). Am poze postate în rochii de mireasă și în rochia de mireasă a surorii mele, nu am fost logodită. Doar cu unul din băieții din imagini am avut o relație. A fost în liceu. Aici a fost o petrecere, o băută și am scris aici după ce mi s-a rupt filmul și m-am dus și m-am culcat”, a spus Costina răsfoind hârtiile.

„Este o persoană care mi-a fost foarte apropiată, dacă era în grupul ăsta, că din altă parte n-avea de unde! E o persoană foarte apropiată, asta-i clar”, a spus Costina despre persoana care a făcut publice conversațiile de pe grupuri.

„Părinții mei poate nu s-au uitat la dată. este o dată 2022, o dată 2020, era și copilă. Dacă stau să caut și la mine, cred că aceleași lucruri aș avea și eu. Dacă nu eram de acum 5 ani, le mai înțelegeam. Trafic de substanțe interzise… ciudat, că n-are cazier”, a spus Dian.