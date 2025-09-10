Gelos, Kiprianos a făcut un gest deplasat față de Emily. Nu doar că i-a închis ușa în nas, dar a și lăsat-o cu ochii în soare, când ea căuta să aibă o discuție cu el.

Emily a taxat gestul lui Kiprianos și a decis să încheie orice legătură cu el. Vezi mai multe detalii în materialul video de mai jos.

Mireasa sezonul 12. Kiprianos i-a închis ușa în nas lui Emily și a lăsat-o pe terasă, după ce ea i-a propus să discute afară

Emily și Kiprianos petreceau timp împreună. La un moment dat, ea a propus să continue discuția afară, pe terasă. Doar că Kiprianos avea probleme cu abordarea ei pentru că pe terasă se afla și Liviu. Băiatul a făcut un gest deplasat, i-a închis ușa în nas lui Emily și a lăsat-o singură pe terasă. ”Ți se pare un gest frumos?”, a sărit ea.

Mai târziu, Kiprianos se punea în fața ei, cu speranța să aibă o discuție. Emily, supărată, nu a vrut să stea la discuții. Ea i-a propus să lase subiectul pe mai târziu.

”Poate atunci nu mai vreau eu. Du-te la Liviu, că acolo voiai sa te duci”, a afirmat Kiprianos. Mai târziu, el își cerea scuze, realizând că a greșit.

„Au fost adunate mai multe în capul meu. Am văzut anumite materiale, după mi s-a creat niște dubii, după am venit afară și mi-ai dat impresia că vrei să stai afară că era cineva afară. Voiam să vorbim mai intim... Mă refer intim la modul să fim noi doi singuri.”, i-a spus el.

Emily i-a transmis că a pus sare pe rană și i-a trezit amintiri neplăcute prin gestul la limita violenței pe care l-a făcut.

După acest episod, concurenta a decis ca între ea și Kiprianos nu va fi nimic: ”Da, nu pot să accept. Mai ales că nu erau motive, mai ales când eu eram aia după el. Dacă de la început pornim așa, pe viitor dacă vor fi lucruri mai grele... Mai degrabă evit, am avut semnalul, mă dau la o parte”.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.