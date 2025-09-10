Mireasa sezonul 12. Kiprianos i-a închis ușa în nas lui Emily și a lăsat-o pe terasă, după ce ea i-a propus să discute afară

Antena Căutare
Gelos, Kiprianos a făcut un gest deplasat față de Emily. Nu doar că i-a închis ușa în nas, dar a și lăsat-o cu ochii în soare, când ea căuta să aibă o discuție cu el.

Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:54 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 16:18

Emily a taxat gestul lui Kiprianos și a decis să încheie orice legătură cu el. Vezi mai multe detalii în materialul video de mai jos.

Emily și Kiprianos petreceau timp împreună. La un moment dat, ea a propus să continue discuția afară, pe terasă. Doar că Kiprianos avea probleme cu abordarea ei pentru că pe terasă se afla și Liviu. Băiatul a făcut un gest deplasat, i-a închis ușa în nas lui Emily și a lăsat-o singură pe terasă. ”Ți se pare un gest frumos?”, a sărit ea.

Mai târziu, Kiprianos se punea în fața ei, cu speranța să aibă o discuție. Emily, supărată, nu a vrut să stea la discuții. Ea i-a propus să lase subiectul pe mai târziu.

”Poate atunci nu mai vreau eu. Du-te la Liviu, că acolo voiai sa te duci”, a afirmat Kiprianos. Mai târziu, el își cerea scuze, realizând că a greșit.

„Au fost adunate mai multe în capul meu. Am văzut anumite materiale, după mi s-a creat niște dubii, după am venit afară și mi-ai dat impresia că vrei să stai afară că era cineva afară. Voiam să vorbim mai intim... Mă refer intim la modul să fim noi doi singuri.”, i-a spus el.

Emily i-a transmis că a pus sare pe rană și i-a trezit amintiri neplăcute prin gestul la limita violenței pe care l-a făcut.

După acest episod, concurenta a decis ca între ea și Kiprianos nu va fi nimic: ”Da, nu pot să accept. Mai ales că nu erau motive, mai ales când eu eram aia după el. Dacă de la început pornim așa, pe viitor dacă vor fi lucruri mai grele... Mai degrabă evit, am avut semnalul, mă dau la o parte”.

