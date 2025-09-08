Mireasa sezonul 12. La scurt timp de la eliminarea ei, Dian se dezice de Costina. A recunoscut că a știut cu cine a comunicat ea

Dian a primit o vizită de la familie. Părinții lui Dian i-au spus că mai sunt fete în casa Mireasa și că despre Costina nu au o părere bună.

Dian a fost de acord cu părinții lui. Ulterior, băiatul i-a mărturisit lui Ionuț că a văzut priviri între ea și băiatul cu care a comunicat în Grecia, gest care i-a adus eliminarea. În ceea ce privește continuarea relației cu Costina, Dian a spus că este indecis.

La scurt timp de la eliminarea ei, Dian se dezice de Costina. Băiatul a făcut o mărturisire neașteptată: „Problema a fost că am știut cu cine a comunicat ea”

Dian: Eu am fost atent la unele lucruri, dar odată ce am intrat, n-am avut de ales! NU voiam să dau certuri, să dau curs la multe!

Doamna Elena: Dar sunt mai multe fete, mamă! Trebuie să fii puternic, mamă! Ție îți place de ea ca fapt divers?

Dian: Ca fapt divers, îmi place de ea, îmi place caracterul ei. Mi-am dat seama de multe lucruri, dacă ar putea să regleze chestia asta!

Domnul Alin: Ea râdea și tu plângeai în momentul plecării.

Dian: Trebuie să aflu mai multe.

Doamna Elena: Nu trebuie să mai afli, trebuie să te oprești!

Dian le-a făcut apoi băieților o mărturisire:

„Ea spunea că te vrea pe tine, Ionuț. A venit la mine la petrecere. Problema cea mai mare a fost... Am tăcut și am ținut în mine. Problema a fost că am știut cu cine a comunicat ea când s-a aflat acum recent. Mi-am dat seama. O persoană foarte repede e dispărut din peisaj. A fost o privire exact după ce a fost între noi 3, la 2 zile a fost o privire între ea și el. M-a pus pe gânduri, dar am tăcut. Când a fost eliminarea am plâns că s-au acumulat mai multe: m-am atașat indiferent de situație, nu știam de ai mei, nu știam de părerea lor”, a spus Dian.

„Nu vreau să denigrez acum o persoană. Sunt indecis”, a spus Dian în live despre Costina.