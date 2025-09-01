Liviu s-a distrat pe cinste la petrecere, dar nu i-a acordat prea mult timp Ștefaniei, cu care este într-o cunoaștere. Concurentul de la Mireasa era măcinat de gânduri și a recunoscut că simte atracție pentru Emily.

Liviu pare confuz, chiar după ce a intrat într-o cunoaștere cu Ștefania. Tânărul a recunoscut că e atras de Emily, dar nu se apropie de ea pentru că nu consideră că ar fi o relație de viitor.

Mireasa sezonul 12. Liviu, confuz după ce Emily l-ar fi privit la petrecere. Reacția Ștefaniei când el a recunoscut ce simte

La petrecere, Liviu spune că a observat priviri din partea lui Emily, pe care le-a interpretat ca interes din partea ei. Mergând pe teoria asta, a preferat să stea departe de Ștefania. Fata a observat asta și nu i-a plăcut. Mai târziu, îi mărturisea lui Adin că e confuz.

„Am conștientizat că Emily nu poate fi... Ok, e atracția asta fizică, acum... Eu gândesc în perspectivă și sunt conștient că nu poate fi bine între noi. (...) M-a pus pe gânduri, dar mi-am revenit”, a zis Liviu.

Liviu i-a mai spus că relația cu Emily poate începe frumos, dar e conștient că nu va fi bine peste 2 ani, de exemplu.

După ceva timp, Liviu părea că s-a convins că vrea să continue cu Ștefania. Totuși, i-a scăpat un detaliu și anume declarația că sunt într-o cunoaștere pentru că așa e formatul emisiunii.

În emisia live din 1 septembrie 2025, concurentul afirma că nu l-ar mai da peste cap nici o confirmare din partea lui Emily, deși imaginile de la party îl contrazic.

”Și acum dacă confirmă, nu schimbă cu nimic situația”, a zis Liviu. Adin consideră că Liviu s-a pierdut după această situație de la party.

Întrebat de ce a intrat totuși într-o cunoaștere cu Ștefania, Liviu a explicat: ”Nu există îndoieli la adresa mea. Întrebările mele erau indirect spre Emily, dacă ea tot a zis că nu mai e nimeni în casă pentru ea. Vreau să cred că au fost doar niște priviri ca între restul.”

Emily a infirmat că l-a privit, iar Liviu a fost ironic, numindu-se ”nebun”. Ștefania s-a declarat surprinsă: ”Sunt puțin fără cuvinte, îmi doresc să fie sincer pentru că aici nu stăm să ne jucăm unul cu altul. Sunt deschisă comunicării”.

