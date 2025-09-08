Mireasa sezonul 12. Liviu și Ștefania s-au certat la petrecere. Care a fost motivul: „Văd că pentru tine totul e o joacă”

În emisia live de pe 8 septembrie 2025 de Mireasa Liviu și Ștefania nu s-au mai ținut de mână ca în edițiile trecute. Cei doi s-au certat la petrecere.

Petrecerea din seara de pe 6 septembrie 2025 din casa Mireasa a început cu apropieri pentru Ștefania și Liviu, dar s-a terminat cu o supărare.

Liviu și Ștefania au fost chiar aproape de un sărut la începutul serii. Tinerii au dansat apropiați, s-au îmbrățișat și s-au tachinat. La un moment dat, Liviu a spus că vrea să meargă la fumat, iar Ștefania a mers pe ringul de dans. Lavinia a mers înaintea lui Liviu la locul de fumat, iar băiatul a așteptat pe leagăn să-i vină rândul. Pentru că în leagăn se afla și Emily, Liviu a purtat o discuție cu ea despre Kiprianos.

După ce au fost aproape de sărut, Ștefania și Liviu s-au certat la petrecere. Imaginile cu Emily care au supărat-o până la lacrimi pe fată

Liviu: Cum ți se pare el așa?

Emily: Estetic e frumos, dar nu mă pot imita doar la atât. Pare că eu sunt precum cățelușa după el!

Liviu: Așa e, nu că așa pare! Se vede că ești fiartă!

Ștefania a fost foarte supărată să-l vadă pe Liviu cu Emily în leagăn.

Ștefania: Nu mi-a fost de ajuns să văd scena din leagăn? Văd că pentru tine totul e o joacă. Era Kiprianos care insista să danseze cu mine, dar l-am refuzat din respect față de tine.

Liviu: Vrei să-ți zic ce am vorbit cu Emily? A zis că dacă câștigă un task, pe cine ia la date?

Ștefania: Te-ai întrebat ce o să simt eu când o să văd imaginile astea?

Liviu: Trebuie să le iei ca atare!

„Stăm aici niște luni, nu am cum să fug de persoane, să nu vorbesc de Emily, în cazul în care se întâmplă să fim într-un context în care se ivește un subiect”, a spus Liviu în live.

Ștefania a explicat că imaginea în sine a fost o lovitură pentru ea.

„Mă așteptam ca el să-mi fie alături și să nu-mi dea motive de slăbiciune”, a spus Ștefania.

Ștefania și Emily au avut o discuție. Ștefania a vrut să știe dacă Emily îl place în continuare pe Liviu, iar Emily a spus că nu s-ar vedea într-o relație cu el povestindu-i cum au ajuns să dicute în leagăn.

„Nu-mi place ca partenera mea să facă o scenă în public. Ai venit, ai văzut, ai plecat val vârtej! Aș fi preferat să păstrezi situația într-un control. Pare a avea un comportament posesiv”, a spus Liviu în direct.

„Caută scuză să mă atace. Să pară că eu sunt de vină”, a spus Ștefania.

„Nu văd motivul real pentru o supărare atât de mare! Cred că motivul e doar în capul tău! Supărarea ta e bazată pe încredere”, a spus Liviu.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.