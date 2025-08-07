Mireasa sezonul 12. O glumă a lui Dian a iscat un conflict în casa băieților. Alex: „Nu am venit aici să vă iau la jignit”

Alex s-a simțit ofensat de o glumă făcută de Dian la adresa lui. Virgil a intervenit în discuție. Concurenții Mireasa au făcut schimb de argumente în emisia de pe 7 august 2025.

Dian a făcut o glumă despre Alex, numindu-l „pitic”. Alex a convocat casa băieților și le-a atras atenția că el nu acceptă să fie jignit într-un cadru televizat. Virgil a intervenit în discuție, sugerându-i acestuia să nu se mai gândească la interpretările de acasă, iar nepotul doamnei Virginia a fost din nou ofensat pentru că a fost întrerupt.

„Nu cred că am venit aici să ne jignim unii pe alții. Suntem într-un cadru televizat și nu am venit aici să vă iau la jignit. Oamenii de acasă văd. Când vorbești anumite chestii trebuie să stai să te gândești că ești într-un cadru televizat. Poate eu nu mă supăr, că țin la glumă. Dar nu vreau să fiu catalogat cumva”, a spus Alex.

Alex, ofensat de o glumă făcută de Dian. Ce s-a întâmplat în casa băieților: „N-am înțeles de ce trebuia să fie recalcitrant”

„Dacă simți să jignești, fă-o! Dacă te gândești ce zice lumea de acasă, păi nu mai facem nimic și stăm drepți!”, a intervenit VIrgil.

„În primul rând, trebuia sa termin eu și apoi să spui tu”, a spus Alex.

„A vrut să facă o glumă. Nu și-a dat seama”, a spus Virgil.

Dian i-a cerut scuze lui Alex, dar i-a precizat că nu trebuie să fie recalcitrant.

„Era vorba de o glumă care mi s-a părut deplasată”, a spus Alex în direct la Mireasa.

„Eu îi mulțumesc că mi-a atras atenția. A fost greșeală. Dar apoi n-am înțeles de ce trebuia să fie recalcitrant cu un om”, a mai spus Dian.

